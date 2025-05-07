【預告】金賽綸遺屬今日下午召開緊急記者會：揭露金秀賢重大犯罪行為

已故金賽綸遺屬方面將於今日（7日）召開記者會。

6日，YouTube頻道「橫豎研究所（以下簡稱『橫研所』）」方面預告稱：「7日下午2點（韓國時間）將召開『金秀賢重大犯罪』（김수현 중법죄）的爆料記者會。」



隨後補充說明：「記者會將由橫研所代表金世義（김세의）與法律事務所『富裕』的代表律師夫碩智（부지석）共同主持。」夫智碩律師是已故金賽綸遺屬方的法律代理人。 記者會地點也一併對外公開。 他們還表示：「若無法確認身分，將不得入場。 原因在於只要看到我們記者會的內容就會明白，這次的事件非常嚴重。」



此前，金賽綸遺屬於今年3月曾主張，演員金秀賢從2015年11月19日到2021年7月7日之間，也就是金賽綸未成年期間，與她交往達六年; 並指出在她離開所屬公司後，金秀賢所屬的「Gold Medalist」公司向她發出催債函，要求償還7億（韓幣，下同）債務，對她造成了心理壓力。 他們一直要求金秀賢做出真誠的道歉。

3月27日遺屬方面召開記者會，公開了金賽綸未成年時期與金秀賢的KakaoTalk對話，並指出在兩人分手後，金秀賢方面施加7億還款壓力，令她身心痛苦，並提出相關證據。



隨後，金秀賢也在3月召開記者會表示，自己是在金賽綸成為成年人後、約於2019年間與其交往，時間約為一年。 他強調在對方未成年期間並未與其交往。 對於金賽綸遺屬公開的KakaoTalk對話重構版本，他則質疑內容遭到竄改，並公開了鑑定報告。

此外，金秀賢對已故金賽綸的遺屬與「橫研所」等人提出了刑事誹謗控訴，並索賠約120億的損害賠償。

▼橫研所直播預告：



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞