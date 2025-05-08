《熊孩子》睽违已久团结大会意外飘Bromance！希澈&卓在勋亲到啦～！

《我家的熊孩子》睽违已久又有「团结大会」，卓在勋、金俊昊、李尚敏（原译李常敏）、希澈、崔振赫、许卿焕与金钟旼团聚，再次掀起爆笑！

五人又使用「美男」、「丑男」头衔分队，还请AI分门别类，很残忍的……美男只有希澈、崔振赫和许卿焕，其他人都是丑男！即便卓在勋拚命反驳、金俊昊外母（岳母）维护女婿，都未能改变结果。不过，由於「视觉系谐星」吴贞泰加入，「比较不丑」的金俊昊转往美男队以4比4 PK。



最爆笑又劲爆的是第二个游戏，互相推对方看谁先跌进水里，先不管胜负，Bromance粉红泡泡倒满多……吴贞泰失衡扑向崔振赫，直接往人家胸膛亲！金俊昊看了喊：「把脸送上去了！」吴贞泰起来时的辫子湿淋淋挂著更搞笑了，



卓在勋和希澈更过火了，你没看错，两个人直接嘴对嘴亲上了！现场与棚内气氛瞬间焦土化，后制还配上「啾」的一声！「碰到了！」「两个人是不是亲到了？」「撅嘴存做什么？」「禁止谈恋爱！」笑声与鼓噪声此起彼落。卓在勋装作害羞掩嘴：「我不想和他对决……」



▼相关影片（无希澈与卓在勋亲亲片段，香港观众可至Viu收看完整节目）



想不到希澈在《熊孩子》可以献出「男男吻」！不过说到男男吻，Super Junior粉丝E.L.F.们应该是不陌生了(?)XDD。



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