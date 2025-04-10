韓國餐飲界「教父」白種元名下集團爭議不斷！先有「掛羊頭賣狗肉」，如今被爆「酒局面試」

韓國餐飲大亨白種元麾下的The Born Korea集團近日傳出進行「酒席面試」的爭議！

jtbc《事件班長》節目日前踢爆該公司在招募忠清南道禮山常設市場二期店主時，竟出現「酒局面試」的離譜流程，更衍生出性騷擾疑雲，引發社會譁然。

據舉報者透露，通過正式面試后竟接到以「二次面試」為名的酒局邀約。 在酒桌上，自稱掌握生殺大權的A部長不僅炫耀自己曾為白種元YouTube節目選角，更發表爭議言論：「錄用要看會不會喝酒」、「有男友的不能錄取」，甚至自曝「妻子在孩子年幼時離家出走」等私密話題。 舉報者雖感異常卻無法拒絕，事後詢問同期應徵者才驚覺「酒局面試」竟是特殊待遇。



更令人髮指的是，A部長被指控在慶功酒局中借酒裝瘋，公然將手放在舉報者大腿上，面對同事制止竟輕佻回應：「被看到還以為發生了什麼事」。 舉報者泣訴因此被迫配合頻繁更改功能表與店鋪位置，最終因業績慘澹負債關店，向總公司申訴卻遭推諉「找A部長處理」。



對此The Born Korea緊急聲明，已對涉事部長採取停職處分，並委任外部機構徹查：「我們以最嚴肅態度看待此事，若查實違法將嚴懲不貸。」目前白種元尚未親自回應，但網友怒火已延燒至其社交平臺，要求這位餐飲界教父級人物出面給交代。



近段時間，白種元集團風波不斷。 上個月剛被首爾農產品品質管理院的特別司法警察調查旗下品牌店關於原產地標識的法違規行為，公司將原產地為其他國家的原材料對外標註、宣稱為韓國製造，引爆韓網熱議。據悉一旦白鐘元的相關嫌疑被證實，他可能面臨最高7年的有期徒刑或高達1億韓元的罰款。

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