[好片推薦]《聖夜：惡魔都市》馬東石這次用拳頭跟魔鬼搶人！驅魔師徐玄讀咒語超有魅力～4月30日台韓同步上映

馬東石攜《犯罪都市》團隊最新力作《聖夜：惡魔都市》今日在台灣與韓國同步上映，劇情結合了驅魔與精彩動作場面，讓人一刻都不得眨眼，這一次由鐵拳馬東石率領著驅魔師徐玄以及影像紀錄李大衛，誓言剷除黑暗勢力大主教。

馬東石痛快的鐵拳連擊，這次不是用在黑社會，而是改為附身在崇拜者身體上的惡靈，全片劇情不拖泥帶水，惡靈相當難纏，攻勢一波接一波，而馬東石則是飾演帶有過往傷痛，與魔鬼勢不兩立的「聖夜」社長巴宇，他到處追擊難纏的惡靈，並且將報酬作為育幼院的基金。他的團隊成員也是曾經被他救過一命的金君（李大衛飾）以及莎倫（徐玄飾）。



因惡靈猖狂，邪教勢力四起，人們生活的城市已經逐漸被惡靈所占據，他們也附在人體內，就像一般人那樣潛伏在大家生活週遭。精神科醫師正媛（景收真飾）對於舉止怪異的妹妹恩書（鄭知蘇飾）束手無策，只好求助「聖夜」團隊，才發現妹妹身上的惡靈道行深厚，並且他們居住的房屋內早被惡靈所佔據，「聖夜」萬事俱備進行這場艱困的驅魔戰爭。



就像大家所熟知的西洋驅魔電影，神父或修女在過程中必須與魔鬼對話，問出魔鬼的名字，並快速念著咒語收服他回到地獄。本次少女時代成員徐玄擔任驅魔師的角色，在驅魔過程中最為關鍵，過程中，若意志稍有不甚也可能直接被惡魔佔據身體，拍攝時徐玄也吃盡了苦頭，有許多需要與惡魔爭鬥的動作場面，加上難以消化的咒語台詞，讓莎倫這個角色相當亮眼。



馬東石所飾演的巴宇，則是因惡靈的入侵，而失去了育幼院中的好兄弟以及像家人般存在的人們，無法及時拯救所有人，內心的罪惡感讓他幾度也幾乎要被惡靈佔據意志，幸好在關鍵時刻他仍記得揮動拳頭清除異己，破解了這間房屋的關鍵問題，最終也成功阻止魔鬼帶走無辜的恩書。無論是爆打黑社會還是魔鬼，馬東石的動作場面依然無懈可擊，本次的題材更加多元化，驚悚的氣氛也營造得非常到位，喜愛驅魔題材的人更加不容錯過。《聖夜：惡魔都市》於4月30日台灣韓國同步上映。



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