IVE自製綜藝《1.2.3 IVE 6》重磅回歸！9日全新上線

IVE將透過真人綜藝與粉絲互動。

Starship娛樂於本月2日通過官方SNS公開了IVE自製實境節目《1.2.3 IVE》第六季的預告影片，獲得了全球粉絲的熱烈反響。 預告片中可見成員們展現出更加成熟的綜藝感，讓人期待滿滿。充滿活力的隊長安宥真、總是笑聲不斷的秋天、短影片高手Rei、遊戲天才張員瑛、濟州少女Liz、以及展現忙內魅力的李瑞，每位成員都展現出獨特個性。相關人士表示：「六位成員將各自展現不同的魅力，觀眾還能感受到IVE獨有的輕快、愉悅的化學反應。」令人更加期待節目的播出。



IVE近期以《IVE SWITCH》進行活動，創下初動銷量104萬8,048張，刷新今年最高紀錄，成功達成百萬銷量紀錄五冠王。 她們還連續10週進入美國BILLBOARD「全球榜（不含美國）」，並於韓國音樂節目上獲得15個冠軍獎盃。 即使在活動結束後，仍持續拿下音樂節目一位。

此外，首爾粉絲演唱會與日本粉絲巡演也圓滿落幕，每場皆全席售罄，為粉絲量身打造的舞台也引發話題。

《1.2.3 IVE》第六季將於本月9日下午7點30分首播，並於每週五公開新一集。

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