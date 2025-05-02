Apink鄭恩地離開待了14年的IST娛樂！確定加入Billions娛樂，和《24小時健身俱樂部》李濬榮成為同門！

真的待了好久啊！鄭恩地也要粉絲們不用擔心，表示 Apink 的活動、SOLO歌手和演員活動，都會像現在一樣繼續！

今日（2）IST娛樂通過官方 SNS 表示：「IST娛樂和藝人鄭恩地的專屬合約最近結束了。」IST娛樂：「本公司與鄭恩地以深厚的信賴爲基礎，經過充分的討論後，決定爲彼此的新道路加油。鄭恩地自2011年以組合 Apink 出道以來，在過去14年間一直與本公司合作，不僅作爲組合活動，作爲主唱、演員不斷地展現屬自己獨特的色彩，她在長時間展現出真誠、幸福和熱情成就所帶來的成長，對本公司來說也是有意義的旅程。」



對於鄭恩地即將開啟新篇章，IST娛樂說道：「我們會真心支持即將迎來新出發鄭恩地的未來，向一直以來給予鄭恩地溫暖的愛和支持的粉絲們表示深深的感謝。」

隨後，Billions娛樂發表正式立場：「本公司與鄭恩地簽訂專屬合約，在音樂、演技、綜藝等多方面活躍，以『萬能藝人』構築獨一無二領域的她，今後公司會全力支持她，繼續廣泛的活動。」Billions娛樂有孫賢周、崔武成、高昌錫、許城泰、金荷娜、李濬榮等演員。



而鄭恩地也在 Weverse 發文表示從IST娛樂「畢業」了，她要粉絲們不用擔心，表示：「 Apink 的活動、作為鄭恩地的歌手和演員活動，都會像現在一樣繼續下去。無論遇到什麼狀況，我們都會努力相見，所以不用擔心。」

2011年鄭恩地以女團成員 Apink 出道，憑藉〈My My〉、〈NoNoNo〉、〈Mr.Chu〉、〈LUV〉、〈Dumhdurum〉、〈D N D〉等多首熱門歌曲受到大眾喜愛。除了作爲 SOLO 歌手活動外，她在戲劇生涯也很活躍，出演了《請回答1997》、《無理的前進》、《酒鬼都市女人們》、《她的日與夜》等劇都獲得很好的反響，與李濬榮主演的新劇《24小時健身俱樂部》正在播出中。香港觀眾可於「Viu」收看。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞