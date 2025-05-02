女团(G)I-DLE出道7年宣布改名：打破性别限制去掉「G」！预告片引猜测穗珍回归

女团(G)I-DLE今日通过SNS宣布启用新的活动名i-del（아이들），即在原有基础上去掉开头的（G）、仅保留后半段并改成小写字母，作为出道7周年的全新出发，各SNS帐号也已更换全新ID。

i-del解释称，去掉英文名里的G和韩文名（여자）아이들里的「여자（女子）」，代表团体不再以「女性」或「Gender」为界线，重新建立一个不受任何性别定义的团体身份。 透过这次果敢的品牌重塑，表达了将以音乐展现全新面貌的决心。



自2018年以《LATATA》出道以来，i-del曾推出《Oh my god》、《DUMDi DUMDi》、《火花》、《TOMBOY》、《Nxde》、《Queencard》等多首大热作品，深受喜爱。去年12月，全体成员已与原所属经纪公司Cube娱乐完成续约。



同时，i-del还宣布将於今日发行特别专、5月19日发行第8张迷你专辑，并公开名为「for（G）」的影片。片中出现一口写有字母G的棺材，i-del和众人一起举杯庆贺，配乐致敬了出道曲《LATATA》。



影片公开后，部份西方粉丝猜测棺材里也许藏著前成员穗珍、期待六位成员一起庆祝出道7周年，也有人表示不应给她们太多压力、尊重她们的任何决定。穗珍於2018年作为(G)I-DLE成员出道，2021年因校园暴力争议退团，2023年复出开展SOLO活动至今。



▽i-dle全新预告片《for（G）》：



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