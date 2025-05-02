七年后重掀追剧潮！林周焕2025年才看《我的大叔》掀怀旧热，网友泪推：好想他

演员林周焕日前的某个淩晨在个人IG上传一张《我的大叔》官方海报，并以简短文字道尽对故人李善均的无尽思念：「嗯，是啊，我现在才看到这个。 唉...... 好心痛啊。」这则贴文迅速引发网友共鸣，也引起不少网友对这位离世的戏剧巨星的追忆。

林周焕公开的是《我的大叔》的剧照，李善均身著深色外套和哥哥们坐在桌前，不远处是女主角IU。 他招牌暖阳笑容与剧中压抑角色形成强烈反差。 这部由名导金元锡执导、李善均与IU联袂主演的2018年tvN神剧《我的大叔》，曾以细腻描绘都市人伤痕的疗愈剧情创下7.3%（全国收视率，首都圈最高舒适率为8.17%）高收视，李善均更凭藉「朴东勋」一角获得「第6届APAN Star Awards」年度大赏。 林周焕选择在此时重提经典作品，被粉丝解读为对前辈演员最深刻的致敬——用角色永恒的生命力对抗现实的遗憾。



李善均的演艺轨迹始於1999年为Bijou乐队拍摄《没关系》MV，此后廿四年间，他成功横跨影视与音乐领域。 2007年《咖啡王子1号店》的温柔音乐导演、《白色巨塔》的和蔼可亲医师奠定其「知性派男神」地位; 2010年《料理绝配Past》更掀起「主厨长腿叔叔」旋风。 2019年奉俊昊导演《寄生上流》中，他将虚伪精英「朴社长」演绎得令人又爱又恨。

现实中李善均与演员妻子田慧振结婚15年育有二子，曾被誉为演艺圈模范夫妻。 未料2023年12月，李善均因涉嫌违反毒品管理法接受调查期间，被发现在首尔某公园内离世，享年48岁。 警方虽排除他杀嫌疑，但遗书中「对不起家人」等字句仍令事件蒙上重重迷雾。

在林周焕贴文下方，不少网友留下心碎留言：「真的好想他」、「你现在才看到啊」、「我也心痛，再也看不到李善均的演技」了等，留言气氛感伤而真挚。 其实每当圈内人士悼念李善均时都会引发网友争议，一边有人痛惜他在事业巅峰离开，一边有人斥责娱乐圈「死了就能美化过错」，每一次都闹得不可开交。

此外，林周焕以《垂涎之岛》（古装男主）、《Oh！我的鬼神君》（亦正亦邪警察）等代表作展现细腻演技，凭藉186cm模特身材与儒雅气质被封「古装男神」。 网友赞其颜值冻龄、演技扎实，却多演男二，近年终在《三兄妹要勇敢》担纲男主，呼声高涨。 他在综艺《偶然成为社长》安静务实，超市打工、洗碗样样亲为，反差萌圈粉无数。



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