【韓網熱門】感嘆如今的自己沒有小時候漂亮的MEOVV Ella！網友：你都不照鏡子的嗎？

韓國新生代女團MEOVV的混血成員Ella近日作客張度練的YouTube節目《Salon Drip》，感言自己不如小時候長得漂亮，引爆熱議！

Ella口中自己的小時候：



現在的她：



韓國網友評論：

1. 現在還是超級漂亮，不知道你們在說什麼

2. 長大之後會更漂亮的

3. 我懂你在說什麼，但隨著時間累積，她只會越來越漂亮，根本不用難過

4. 不管那時還是現在，都一樣漂亮

5. 現在的美更有特色了

6. 現在也很漂亮，到底在說什麼啦！拜託別管那些旁人的話

7. 到底是聽了多少負面評價啊？ 現在真的超美的

8. 她講那話時張度練的表情=我的表情，哈哈哈哈哈，你都不照鏡子嗎

9. 蛤...？ 她真的就是原樣長大的啊

10. 她就是長得一模一樣啊ᅲᅲ到底在說什麼

11. 她可能將來會說「我那時到底在說什麼？」吧哈哈哈，從小到大都像個公主

12. 真的不要說讓人生氣的話

13. 小時候是小孩啊當然很可愛，但這樣比怎麼比得了ᅲᅲ人成長後骨架也會變，等她二十幾歲時一定更漂亮...

14. 她就是原樣長大啊... 這是說她一直都很漂亮的意思

15. 小時候真的美到不像話，但現在也很漂亮啊...

16. 哇小時候真的像洋娃娃一樣可愛哈哈哈，像是 CG 做的吧？ 真的太漂亮了

17. 哇原來那個小孩就是她啊，我懂她為什麼會那樣說了

18. 她現在還是十幾歲吧？ 我懂她說那句話的心情哈哈哈，不過她到了二十歲一定會更漂亮

19. 我也在 YouTube 上看到過，明明長得很好，卻拿來跟小時候亂比較，說一堆有的沒的。 現在她自己講出這種話讓人心疼

20. 她現在不還是小孩嗎...？

21. 現在也超漂亮，氣質很好像個模特兒。 我平常不怎麼看偶像影片，我的 YouTube 推薦都出現那種美貌對比段影片，想想她本人看到會多有壓力。 那麼漂亮的人為什麼要被講成那樣？ 太沒禮貌了，而且靠那種東西賺錢，太惡劣了。 一句話就能影響別人的心理狀態，她可能是無意間看到這些影片才會有那樣的自我懷疑。 希望她不要被這些話動搖

原文： https://theqoo.net/square/3717016795

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