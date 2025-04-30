尹賢旻有兩個媽媽！2年沒拍戲是為照顧罹癌爸爸，拍綜藝想給爸爸看卻等不到播出ㅠㅠ

《我家的熊孩子》新一集迎來新熊孩子，棒球選手出身，主演過《我的女兒，琴四月》、《隧道》及《雞龍仙女傳》等劇的演員尹賢旻，他的媽媽楊美惠也成為長駐班底，母子在節目上曝光從未對外說明過的家族史。

尹賢旻5月有新戲開拍，因此選擇在4月提前過雙親節（父母節，韓國的5月8日），相當注重「儀式感」的他，替媽媽別了康乃馨別針，給了媽媽自己的信用卡15天當作禮物。母子言談間提到尹賢旻還要見「另個媽媽」，媽媽叮囑尹賢旻要好好感謝對方，原來「另個媽媽」指的是尹賢旻繼母，尹賢旻也叫她「媽媽」，一個喊「엄마」（口語稱呼），一個喊「어머니」（正式稱呼）。



尹賢旻3歲時父母便離異，媽媽帶著他和9歲的哥哥開始單親生活，但和爸爸並非完全斷絕往來。尹賢旻媽媽很清楚，9歲大兒子有和爸爸生活的記憶，尹賢旻卻沒有，因此她努力搓合尹賢旻和爸爸相處，而這之中她最感謝尹賢旻繼母的寬宏大量。尹賢旻爸爸過世時，尹賢旻媽媽也非常感謝對方讓她和兒子們一起送尹賢旻爸爸最後一程。

從尹賢旻與媽媽的言談還可知，尹賢旻父母會一起參加他學校家長會，在他當棒球選手時，父母也常一同觀賽，即便父母是不太有互動、不對盤的關係。尹賢旻爸爸晚年罹癌，尹賢旻隨著繼母一同當起照顧者，停止拍戲兩年全新全意照顧爸爸。據過往韓媒報導，尹賢旻爸爸在2022年4月13日撒手人寰，先前確實近兩年沒拍戲，僅拍幾檔綜藝。尹賢旻在爸爸葬禮過後悲痛發文，提到爸爸意志堅強且自己努力幫助他，但「可能是我的孝心不足，奇蹟並未降臨」，還很難受爸爸出殯是在自己生日4月15日當天。爸爸過世後他持續停工，直至隔年爸爸忌日前夕才有《寶拉！黛博拉》新劇播出。



回到節目，尹賢旻長久以來按照媽媽的叮嚀尊敬繼母，這天他也特別約繼母孝敬孝敬她，帶著自己和媽媽準備的禮物，見面時亦替繼母別上象徵母親的康乃馨別針。聊到過世的爸爸，尹賢旻忍不住想起心中遺憾，爸爸曾問他：「你現在徹底完了嗎？怎麼不去工作？怎麼不拍電視劇？」讓他突然有個念頭：爸爸看到自己在螢光幕上，健康會不會好轉？



他緊急聯絡公司，上了一個能最快在三週後就能播出的綜藝節目，節目內容還是棒球主題，尹賢旻節目中更特地錄了一段話給爸爸：「希望你好起來，你把兒子培養得很好。希望你看到我後開懷大笑，希望一年、兩年、三年，希望你以後繼續看我成長……」心痛的是，爸爸三週時間都等不及，沒看見節目首播便過世了。「那個最遺憾……不過你總是邀請爸爸還有我看演出，他一直都很愛你也為你感到驕傲……」繼母這麼說。



話題最終轉到喜事，尹賢旻同父異母的弟弟京旻要結婚了，只不過尹賢旻一度講錯話被繼母催婚，引發棚內笑聲。尹賢旻「兩個家」如此的相處，讓棚內MC徐章勛嘖嘖稱奇，大家都感到不容易但相當欣慰。

▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看完整節目，尹賢旻和媽媽相處也很有趣，兒子都夠整潔了，媽媽更誇張！）



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