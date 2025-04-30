FIFTY FIFTY大爆歌曲預定！新歌〈Pookie〉MV公開，好評如潮、有望超越自家神曲〈Cupid〉

以五人體制重新出發的女團 FIFTY FIFTY 這次發行第三張迷你專輯《Day & Night》回歸歌迷們的懷抱～，新歌〈Pookie〉預感再現「Again Billboard」的神話。

FIFTY FIFTY 的 Billboard 神話即將再次展開。她們於4月29日下午驚喜發行的第三張迷你專輯《Day & Night》被視為全新起點。雙主打之一的〈Pookie〉率先站上神話重現的前線。

▼〈Pookie〉MV 公開不到一天，已經突破200萬次觀看：（大約20小時）



〈Pookie〉將大紅的預感，從正式發行前一天（28日）下午釋出的預告影片就播放量激增。不到24小時，〈Pookie〉的預告MV在29日下午於YouTube上點閱數已突破42萬次（目前是50萬）。



粉絲對〈Pookie〉的反應熱烈，盛讚這首歌是又一「神曲」，甚至有望一舉超越她們的爆紅代表作〈Cupid〉。隨著熱度升高，部分網友也留言表達期待：「將改變K-pop格局的女團誕生了」、「這回絕對能打入Billboard前十」等，預示進軍Billboard Hot 100的可能性。



第三張迷你專輯《Day & Night》講述五位少女走出熟悉世界，面對恐懼、混亂與勇氣，踏上尋找「真正自我」的旅程。據所屬公司ATTRAKT說明，專輯以「Day」（白天）與「Night」（黑夜）兩個主題構成，收錄曲展現截然不同的情緒線，宛如一天的流轉。



此次新專輯更加鮮明地描繪出FIFTY FIFTY的色彩，除〈Pookie〉外，還收錄了另一主打〈Midnight Special〉、〈Heartbreak〉等一共6首歌曲。



FIFTY FIFTY的第三張迷你專輯《Day & Night》已於昨天（29日）下午6點透過各大音樂平台正式公開。



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