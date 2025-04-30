尹贤旻有两个妈妈！2年没拍戏是为照顾罹癌爸爸，拍综艺想给爸爸看却等不到播出ㅠㅠ

《我家的熊孩子》新一集迎来新熊孩子，棒球选手出身，主演过《我的女儿，琴四月》、《隧道》及《鸡龙仙女传》等剧的演员尹贤旻，他的妈妈杨美惠也成为长驻班底，母子在节目上曝光从未对外说明过的家族史。

尹贤旻5月有新戏开拍，因此选择在4月提前过双亲节（父母节，韩国的5月8日），相当注重「仪式感」的他，替妈妈别了康乃馨别针，给了妈妈自己的信用卡15天当作礼物。母子言谈间提到尹贤旻还要见「另个妈妈」，妈妈叮嘱尹贤旻要好好感谢对方，原来「另个妈妈」指的是尹贤旻继母，尹贤旻也叫她「妈妈」，一个喊「엄마」（口语称呼），一个喊「어머니」（正式称呼）。



尹贤旻3岁时父母便离异，妈妈带著他和9岁的哥哥开始单亲生活，但和爸爸并非完全断绝往来。尹贤旻妈妈很清楚，9岁大儿子有和爸爸生活的记忆，尹贤旻却没有，因此她努力搓合尹贤旻和爸爸相处，而这之中她最感谢尹贤旻继母的宽宏大量。尹贤旻爸爸过世时，尹贤旻妈妈也非常感谢对方让她和儿子们一起送尹贤旻爸爸最后一程。

从尹贤旻与妈妈的言谈还可知，尹贤旻父母会一起参加他学校家长会，在他当棒球选手时，父母也常一同观赛，即便父母是不太有互动、不对盘的关系。尹贤旻爸爸晚年罹癌，尹贤旻随著继母一同当起照顾者，停止拍戏两年全新全意照顾爸爸。据过往韩媒报导，尹贤旻爸爸在2022年4月13日撒手人寰，先前确实近两年没拍戏，仅拍几档综艺。尹贤旻在爸爸葬礼过后悲痛发文，提到爸爸意志坚强且自己努力帮助他，但「可能是我的孝心不足，奇迹并未降临」，还很难受爸爸出殡是在自己生日4月15日当天。爸爸过世后他持续停工，直至隔年爸爸忌日前夕才有《宝拉！黛博拉》新剧播出。



回到节目，尹贤旻长久以来按照妈妈的叮咛尊敬继母，这天他也特别约继母孝敬孝敬她，带著自己和妈妈准备的礼物，见面时亦替继母别上象徵母亲的康乃馨别针。聊到过世的爸爸，尹贤旻忍不住想起心中遗憾，爸爸曾问他：「你现在彻底完了吗？怎么不去工作？怎么不拍电视剧？」让他突然有个念头：爸爸看到自己在萤光幕上，健康会不会好转？



他紧急联络公司，上了一个能最快在三周后就能播出的综艺节目，节目内容还是棒球主题，尹贤旻节目中更特地录了一段话给爸爸：「希望你好起来，你把儿子培养得很好。希望你看到我后开怀大笑，希望一年、两年、三年，希望你以后继续看我成长……」心痛的是，爸爸三周时间都等不及，没看见节目首播便过世了。「那个最遗憾……不过你总是邀请爸爸还有我看演出，他一直都很爱你也为你感到骄傲……」继母这么说。



话题最终转到喜事，尹贤旻同父异母的弟弟京旻要结婚了，只不过尹贤旻一度讲错话被继母催婚，引发棚内笑声。尹贤旻「两个家」如此的相处，让棚内MC徐章勋啧啧称奇，大家都感到不容易但相当欣慰。

▼相关影片（香港观众可至Viu收看完整节目，尹贤旻和妈妈相处也很有趣，儿子都够整洁了，妈妈更夸张！）



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