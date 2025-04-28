鄭敬淏&蘇珠妍攜手主演新劇《為公眾利益》，「借富濟貧」免費打官司熱血爆棚

tvN宣布將於下半年推出全新法庭劇《為公眾利益》，確定由鄭敬淏與蘇珠妍擔任主演，講述熱衷於升官發財的勢利法官陰錯陽差成為公益律師，展開一連串搞笑又溫暖的故事。

《為公眾利益》由《惡魔法官》《漢摩拉比小姐》等熱播法庭劇的編劇文裕皙執筆，由《雲畫的月光》《梨泰院Class》《魔幻之音》導演金成允執導，強強聯手引發高度期待。

鄭敬淏在劇中飾演法官廚神的公益律師「姜大衛」，擁有完美處事與清爽形象，在SNS上有數十萬追蹤者，是法律界的網紅，前途一片光明。 因意外事件失去官職後，不得不在毫無陽光的小角落以公益律師的身份重新出發，試圖重拾昔日榮光。



蘇珠妍則飾演與姜大衛截然相反的公益律師「朴喜悅」，她的個性是一旦迷上某樣事物就會深入鑽研，嘗試各種領域後最終成為為法律狂熱者。 她以守護人權、實現社會正義為使命，將幫助守法良民視為一種療癒，透過善良的心地向全世界傳遞溫暖的力量。



劇中，兩人在社團法人「Pro Bono」中攜手合作，用為財閥辯護所賺取的金錢幫助無處可去的受害者，實踐真正的正義。 姜大衛最清楚權勢階層的行事手法，朴喜悅則熱衷於尋找幫助受害者的途徑，兩人的合作效應將帶來酣暢淋漓的快感。

本劇跳脫傳統大律所的敘事視角，不關注財閥繼承、稅務訴訟等巨額私利，而是聚焦在陽光難以觸及的一隅，講述免費幫人打官司的公益律師們的日常，他們雖然沒錢，卻擁有滿滿實力、自尊與正義感，代替弱者展開痛快反擊。 tvN新劇《為公眾利益》將於2025年下半年首播，敬請期待。

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