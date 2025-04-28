郑敬淏&苏珠妍携手主演新剧《为公众利益》，「借富济贫」免费打官司热血爆棚

tvN宣布将於下半年推出全新法庭剧《为公众利益》，确定由郑敬淏与苏珠妍担任主演，讲述热衷於升官发财的势利法官阴错阳差成为公益律师，展开一连串搞笑又温暖的故事。

《为公众利益》由《恶魔法官》《汉摩拉比小姐》等热播法庭剧的编剧文裕皙执笔，由《云画的月光》《梨泰院Class》《魔幻之音》导演金成允执导，强强联手引发高度期待。

郑敬淏在剧中饰演法官厨神的公益律师「姜大卫」，拥有完美处事与清爽形象，在SNS上有数十万追踪者，是法律界的网红，前途一片光明。 因意外事件失去官职后，不得不在毫无阳光的小角落以公益律师的身份重新出发，试图重拾昔日荣光。



苏珠妍则饰演与姜大卫截然相反的公益律师「朴喜悦」，她的个性是一旦迷上某样事物就会深入钻研，尝试各种领域后最终成为为法律狂热者。 她以守护人权、实现社会正义为使命，将帮助守法良民视为一种疗愈，透过善良的心地向全世界传递温暖的力量。



剧中，两人在社团法人「Pro Bono」中携手合作，用为财阀辩护所赚取的金钱帮助无处可去的受害者，实践真正的正义。 姜大卫最清楚权势阶层的行事手法，朴喜悦则热衷於寻找帮助受害者的途径，两人的合作效应将带来酣畅淋漓的快感。

本剧跳脱传统大律所的叙事视角，不关注财阀继承、税务诉讼等巨额私利，而是聚焦在阳光难以触及的一隅，讲述免费帮人打官司的公益律师们的日常，他们虽然没钱，却拥有满满实力、自尊与正义感，代替弱者展开痛快反击。 tvN新剧《为公众利益》将於2025年下半年首播，敬请期待。

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