【韓網熱門】既然現在應援棒是舞台演出的一部分，那麼為什麼還讓粉絲花錢購買啊？

去演唱會必不可少的裝備是什麼？ 一定就是應援棒啦，每家藝人都有不同的應援棒，若同時追多團，光是這筆開銷就很大吧？

最近有韓國追星族反問：「最近的應援棒其實已經算是舞台演出的一部份了... 讓我有點疑惑的是，為什麼觀眾要自己掏錢買『演出設備』？ 當然啦，從個人角度看，自己揮著應援棒享受演出也是一種樂趣，但一旦進入到演唱會『中央控制系統』的範圍，那就已經不只是粉絲周邊了，而是整個演出的一個環節、一個組成部份了。 而且這種燈光演出，幾乎是要所有觀眾都持有應援棒才能實現的效果。」有網友還分享了中國演唱會的經驗，稱：「事實：在中國的演唱會上，每個座位上本來就有應援棒。 中國人一直以來就是用完應援棒再歸還的生活方式。 結果還在那兒怪中國人，笑死哈哈哈哈。 雖然不是100%的歌手都這麼做，但至少我喜歡的男歌手們，要麼是把應援棒用繩子系在座位上，要麼是直接免費提供應援棒給觀眾。」



요즘 응원봉이 무대연출의 일부잖아… 왜 관객이 돈주고 연출장비까지 구입하는건지 약간 의문들어

뭐 개인적으로 흔들면서 즐길수도 있는거지만 콘서트장 중앙제어의 영역으로 가면 그건 굿즈가 아니라 공연 연출의 일부지

거의 모든 팬이 응원봉을 가지고있어야 가능한 연출인데 https://t.co/dBGVj1L3MS — 이시 (@isiwind) April 21, 2025

韓國網友評論：

1. 粉絲現在都長大了，有些人也從事娛樂業、MD（周邊）行業等等，所以就越來越能意識到這些荒謬的事。 才會覺得「啊，原來公司以前那麼狠地壓榨年紀小小的粉絲們啊」，真的無語地笑出聲

2. 這又不是強制購買，作為一個追星N年的粉絲，我覺得樓主那篇文章太小題大做了。 不想買就別買呗

3. 坐著也無聊，所以才會買來玩啊，不想買就別帶去就好了。 真正有問題的是強制包含在門票里的那種。 以前那種廉價塑膠片和薄棒子時代才是真的浪費，每次演唱會都要重新買

4. 就是太貴了才會有人發牢騷吧 ᄏᄏ

5. 拿著不能中央控制的老版應援棒去演唱會，會被罵死ᅲᅲ

6. 有人沒帶、也有人拿舊版，大家都不會特別在意啊，說這些幹嘛

7. 雖然因為顏色不同顯得有點尷尬，但大家都挺隨意的ᄏᄏᄏ

8. 除非是有人帶著私人定製棒，還對別人指指點點，那種才勉強能理解。

要是只是沒帶或者帶舊版應援棒，就說什麼被鄙視了？ 大家根本沒那心思吧，是不是你自己想太多了ᄏᄏᄏ到底哪兒來的說法啊ᄏᄏᄏᄏ

9. 免費送的話當然開心啊，現在真的太貴了

10. 不是強制的，如果粉圈因為你帶舊版就給你臉色看，那確實是那個粉圈有問題

11. 其實也沒什麼人在強迫吧？ 我覺得只是手上空空有點尷尬所以買而已...而且看到帶舊版的人，我第一反應是：「哇他從以前就是粉絲啊... 我也想要一支」←這種想法比較多。 就算買了新版，有時候系統出錯自己白光一片的情況也不少啦

12. 主要還是太貴了，如果便宜點就沒人抱怨了吧。 比如紀念性質的一支只要1萬韓元就還能接受，但現在都是5、6萬在賣

13. 所以我就從不買應援棒。 這次去看了Coldplay的演唱會，更覺得自己沒買是對的。 舞台燈光是主辦方負責的沒錯ᄏᄏᄏᄏ我以前就不理解為什麼要自己掏錢，現在也還是不懂

14. 我理解這是周邊產品，花自己的錢買沒問題。但加了中央控制功能之後把那部份的費用也轉嫁到我頭上我就有點不爽了

15. 我沒拿東西的時候反而覺得空落落的，拿個東西揮著才有意思。中央控制什麼的只是附加功能罷了

16. 不是，真的很火大才說的，但更離譜的是那些根本不是粉絲、只是偶爾來一次演唱會的人在那裡亂叫事，真是瘋了

17. 不想買就別買啊，這整件事的前後邏輯就不對嘛ᄏᄏᄏᄏ

18. 最近飯圈怎麼回事啊，我自己也是粉絲，但說實話公司也好社會也好，現在連追星都在抱怨個不停，不想買就別買啊，就握個拳頭搖一搖得了吧......

19. 一邊抱怨貴，一邊又說「那我就徒手舉手搖就好了吧？ 」結果看到一大堆人因為空手覺得尷尬不自在不敢這麼做。

20. 以前沒有中央控制系統的時候大家不也一樣拿著應援棒？

原文：https://theqoo.net/square/3706402156

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞