【韩网热门】既然现在应援棒是舞台演出的一部分，那么为什么还让粉丝花钱购买啊？

去演唱会必不可少的装备是什么？ 一定就是应援棒啦，每家艺人都有不同的应援棒，若同时追多团，光是这笔开销就很大吧？

最近有韩国追星族反问：「最近的应援棒其实已经算是舞台演出的一部份了... 让我有点疑惑的是，为什么观众要自己掏钱买『演出设备』？ 当然啦，从个人角度看，自己挥著应援棒享受演出也是一种乐趣，但一旦进入到演唱会『中央控制系统』的范围，那就已经不只是粉丝周边了，而是整个演出的一个环节、一个组成部份了。 而且这种灯光演出，几乎是要所有观众都持有应援棒才能实现的效果。」有网友还分享了中国演唱会的经验，称：「事实：在中国的演唱会上，每个座位上本来就有应援棒。 中国人一直以来就是用完应援棒再归还的生活方式。 结果还在那儿怪中国人，笑死哈哈哈哈。 虽然不是100%的歌手都这么做，但至少我喜欢的男歌手们，要么是把应援棒用绳子系在座位上，要么是直接免费提供应援棒给观众。」



요즘 응원봉이 무대연출의 일부잖아… 왜 관객이 돈주고 연출장비까지 구입하는건지 약간 의문들어

뭐 개인적으로 흔들면서 즐길수도 있는거지만 콘서트장 중앙제어의 영역으로 가면 그건 굿즈가 아니라 공연 연출의 일부지

거의 모든 팬이 응원봉을 가지고있어야 가능한 연출인데 https://t.co/dBGVj1L3MS — 이시 (@isiwind) April 21, 2025

韩国网友评论：

1. 粉丝现在都长大了，有些人也从事娱乐业、MD（周边）行业等等，所以就越来越能意识到这些荒谬的事。 才会觉得「啊，原来公司以前那么狠地压榨年纪小小的粉丝们啊」，真的无语地笑出声

2. 这又不是强制购买，作为一个追星N年的粉丝，我觉得楼主那篇文章太小题大做了。 不想买就别买呗

3. 坐著也无聊，所以才会买来玩啊，不想买就别带去就好了。 真正有问题的是强制包含在门票里的那种。 以前那种廉价塑胶片和薄棒子时代才是真的浪费，每次演唱会都要重新买

4. 就是太贵了才会有人发牢骚吧 ᄏᄏ

5. 拿著不能中央控制的老版应援棒去演唱会，会被骂死ᅲᅲ

6. 有人没带、也有人拿旧版，大家都不会特别在意啊，说这些干嘛

7. 虽然因为颜色不同显得有点尴尬，但大家都挺随意的ᄏᄏᄏ

8. 除非是有人带著私人定制棒，还对别人指指点点，那种才勉强能理解。

要是只是没带或者带旧版应援棒，就说什么被鄙视了？ 大家根本没那心思吧，是不是你自己想太多了ᄏᄏᄏ到底哪儿来的说法啊ᄏᄏᄏᄏ

9. 免费送的话当然开心啊，现在真的太贵了

10. 不是强制的，如果粉圈因为你带旧版就给你脸色看，那确实是那个粉圈有问题

11. 其实也没什么人在强迫吧？ 我觉得只是手上空空有点尴尬所以买而已...而且看到带旧版的人，我第一反应是：「哇他从以前就是粉丝啊... 我也想要一支」←这种想法比较多。 就算买了新版，有时候系统出错自己白光一片的情况也不少啦

12. 主要还是太贵了，如果便宜点就没人抱怨了吧。 比如纪念性质的一支只要1万韩元就还能接受，但现在都是5、6万在卖

13. 所以我就从不买应援棒。 这次去看了Coldplay的演唱会，更觉得自己没买是对的。 舞台灯光是主办方负责的没错ᄏᄏᄏᄏ我以前就不理解为什么要自己掏钱，现在也还是不懂

14. 我理解这是周边产品，花自己的钱买没问题。但加了中央控制功能之后把那部份的费用也转嫁到我头上我就有点不爽了

15. 我没拿东西的时候反而觉得空落落的，拿个东西挥著才有意思。中央控制什么的只是附加功能罢了

16. 不是，真的很火大才说的，但更离谱的是那些根本不是粉丝、只是偶尔来一次演唱会的人在那里乱叫事，真是疯了

17. 不想买就别买啊，这整件事的前后逻辑就不对嘛ᄏᄏᄏᄏ

18. 最近饭圈怎么回事啊，我自己也是粉丝，但说实话公司也好社会也好，现在连追星都在抱怨个不停，不想买就别买啊，就握个拳头摇一摇得了吧......

19. 一边抱怨贵，一边又说「那我就徒手举手摇就好了吧？ 」结果看到一大堆人因为空手觉得尴尬不自在不敢这么做。

20. 以前没有中央控制系统的时候大家不也一样拿著应援棒？

原文：https://theqoo.net/square/3706402156

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