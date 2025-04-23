金秀賢爭議逼Disney+忍痛放棄《山寨人生》：劇組被通知無限期停拍，同劇組演員轉投其他項目

由金秀賢主演的Disney+原創劇集《山寨人生》因主演爭議持續延燒，目前已完全停擺。
據韓媒《SPOTV News》獨家報導，劇組已被正式通知「無限期暫停拍攝」。 該劇自3月宣布延後公開後，原試圖調整拍攝時程挽救，最終仍不敵輿論壓力，或將成為韓國娛樂圈近年因演員私生活爭議而停拍的最高成本案例。
《山寨人生》的停擺直接源於金秀賢與已故演員金賽綸的爭議。 金賽綸家屬指控金秀賢在其未成年（15歲）時展開戀情，並透過旗下經紀公司Gold Medalist追討金賽綸因酒駕事故而產生的7億債務，導致女方陷入經濟與精神危機。 儘管金秀賢在3月31日的記者會含淚否認，並對家屬及爆料頻道提起120億（韓幣，下同）訴訟，但輿論對其「分期承認」戀愛時間線的質疑未減，反促使Disney+決心中止合作。
《山寨人生》以IMF金融危機為背景，講述主角從上班族崛起為假貨市場之王的逆襲故事。 憑藉金秀賢的頂流號召力，該劇不僅以季播形式籌拍，更投入超過600億製作費，被視為2025年Disney+亞洲市場的戰略之作。 然而，劇組雖完成第18集劇本與大部份拍攝，仍因主演形象崩壞被迫喊停。 內部人士透露，雖然尚有部份拍攝工作未完成，但暫時將不會進行任何拍攝。 部份演員與工作人員目前也已暫時轉向其他工作安排。
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