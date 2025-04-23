「第61屆百想藝術大賞」人氣獎今起投票：男、女候選人全都是大勢，太難抉擇了
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「第61屆百想藝術大賞」人氣獎今起投票：男、女候選人全都是大勢，太難抉擇了

明星   2025年4月23日   星期三09:30   Tracy  

（封面圖源：各演員經紀公司、官網）

演員朴寶劍、邊佑錫、秋泳愚將角逐百想藝術大賞的人氣獎。

百想藝術大賞事務局於今日（23日）表示：「第61屆百想藝術大賞人氣獎投票將從今日中午12點（韓國時間，下同）開始，持續至5月2日下午4點。」

在共70位候選人（男35人、女35人）中，將分別選出男女得票數最高者。 此次人氣獎的投票對象為入圍電視與電影部門的藝人。

在男演員候選人中，包括朴寶劍（《苦盡柑來遇見你》）、邊佑錫（《背著善宰跑》）、秋泳愚（《重症外傷中心》）、李浚赫（《好或壞的東載》）、以及藝人Dex等都備受關注。
（圖源：朴寶劍官網） （圖源：邊佑錫/VARO娛樂） （圖源：秋泳愚官網） （圖源：李浚赫/엘엔컴퍼니）

女演員方面則有宋慧喬（《黑修女們》）、金高銀（《大都市的愛情法》）、IU（《苦盡柑來遇見你》）、金惠奫（《背著善宰跑》）、金泰梨（《正年》）等人入選。
（圖源：宋慧喬/IG@kyo1122） （圖源：金高銀官網） （圖源：FB@아이유(IU)） （圖源：金惠奫/IG@hye_yoon1110）（圖源：金泰梨官網）

人氣獎的投票將通過全球零售媒體平台「Prism」App進行。 每個帳號每日可免費投票4次，投票權會於每日凌晨自動重置。去年的人氣獎由金秀賢與女團IVE成員安俞真獲得，總投票數突破1100萬票，創下近三年來人氣獎的最高紀錄。

此外，第61屆百想藝術大賞將於下個月5日晚上8點在首爾COEX D廳舉行，並透過JTBC、JTBC2、JTBC4同步直播。

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