金秀贤争议逼Disney+忍痛放弃《山寨人生》：剧组被通知无限期停拍，同剧组演员转投其他项目

由金秀贤主演的Disney+原创剧集《山寨人生》因主演争议持续延烧，目前已完全停摆。

据韩媒《SPOTV News》独家报导，剧组已被正式通知「无限期暂停拍摄」。 该剧自3月宣布延后公开后，原试图调整拍摄时程挽救，最终仍不敌舆论压力，或将成为韩国娱乐圈近年因演员私生活争议而停拍的最高成本案例。



《山寨人生》的停摆直接源於金秀贤与已故演员金赛纶的争议。 金赛纶家属指控金秀贤在其未成年（15岁）时展开恋情，并透过旗下经纪公司Gold Medalist追讨金赛纶因酒驾事故而产生的7亿债务，导致女方陷入经济与精神危机。 尽管金秀贤在3月31日的记者会含泪否认，并对家属及爆料频道提起120亿（韩币，下同）诉讼，但舆论对其「分期承认」恋爱时间线的质疑未减，反促使Disney+决心中止合作。



《山寨人生》以IMF金融危机为背景，讲述主角从上班族崛起为假货市场之王的逆袭故事。 凭藉金秀贤的顶流号召力，该剧不仅以季播形式筹拍，更投入超过600亿制作费，被视为2025年Disney+亚洲市场的战略之作。 然而，剧组虽完成第18集剧本与大部份拍摄，仍因主演形象崩坏被迫喊停。 内部人士透露，虽然尚有部份拍摄工作未完成，但暂时将不会进行任何拍摄。 部份演员与工作人员目前也已暂时转向其他工作安排。



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