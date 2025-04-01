【韓網熱門】金秀賢記者會最缺乏可信度的一點：《淚之女王》撒謊因牽涉太多，現在說的就是真話嗎？

就像金秀賢說的，他在是一個人之前更是一個明星，形象決定著幾百億資金的流動，不僅關乎自己，也影響著相關行業人員的生計，無法澄清真相這一點我100%能理解。

但是，說到底還是聲稱因各種情況不得不「撒謊」、流著淚請求大家理解啊。甚至還說，如果時間倒流，他依然會選擇撒同樣的謊。

那麼，他現在舉行的記者會，不是也有可能為了維護自己的形象而撒謊嗎？

大眾究竟要如何相信這場記者會所講的一切是「真相」？

這場記者會的核心內容就是「因為牽涉太多所以只能撒謊」，可現在牽涉的東西比當時多了數十倍，他講了一大堆，又叫人如何相信現在所說的是「真相」呢？ ㅠㅠ

這場記者會，真的太矛盾了。

*原PO出自韓國男超論壇FMKorea，後被轉PO到女超論壇Theqoo，在兩個論壇都獲得很高認同。



韓國網友評論：

1. 說的太對了

2. 我也是這麼想kkk他自己都說，如果回到《淚之女王》那時還是會說話，那現在叫人如何相信他呢kkk

3. FMKorea每次都相信金秀賢，這是讓我最不理解的原因：金秀賢每次的立場聲明都一模一樣，卻從未對情況做出準確的解釋、從不反駁關鍵部份，而是一味攻擊對方的意圖、抓住對方的弱點、打擊傳遞消息的人。金秀賢如果真的要主張在金賽綸未成年時什麼都沒做過、主張自己委屈，就應該反駁對方提出的所有證據，包括軍隊來信、影片、kkt等等，這樣才能讓大家重新信任說謊被抓包的金秀賢，讓對方的可信度下降。 不管如何攻擊橫豎研究所和姨母的可信度，會有任何不同嗎？ 我不懂FMKorea的人為何抓住這一點不放。 誰說要相信橫豎研和姨母了？ 重點是大家不相信金秀賢的可信度啊。

4. 記者會就是一場巨大的矛盾：「我當時必須說話」→「但現在說的是真的」

5. 「是人之前首先是明星」？ 不是應該「是明星之前首先是人」嗎？

6. 他其實就是在說「為了錢可以撒謊」，因為《山寨人生》比《淚之女王》牽涉的多太多

7. 對於向全世界撒謊這件事，應該先道歉才對吧，他說的卻是「我是明星，所以只能撒謊，請大家理解」，什麼鬼啊

8. 用自己講的話否定了自己的記者會

9. 擁有很多、害怕失去的東西很多，就可以一直用謊言隱瞞，甚至做壞事也沒關係嗎？ 金秀賢的這番發言非常危險。 那麼，大企業總裁們因為有很多東西要守護、有很多員工要照顧，公司有危機時就可以隨便篡改財務報表、撒謊也沒問題嗎？ kkkk

10. 就算當時是因為電視劇，但賽綸的葬禮至少應該參加吧？ 10年沒在大眾面前露面的元彬都去了耶

11. 這個人說「即便回到當時也會撒謊」，為什麼要相信他？

12. 聽到他說即便回到當時也同樣會撒謊、讓金賽綸變成瘋女人，我真的懷疑自己的耳朵，根本不是人啊

13. 非常新型的記者會... 我是明星，時間倒流也要撒謊...

14. 說得好，當初為什麼要製造必須撒謊的情況呢？

15. 動不動就說會給周圍人添麻煩，明明是自己惹出的事，卻搞得好像是揭露這件事的人做錯了一樣kkk 真的超討厭這種說話方式kk 戀童癖快滾吧

16. 這是自戀型人格障礙的話術啊，他應該早就合理化了一切，真心認為自己別無他法

17. 這次記者會就是說「我現在在撒謊，以後也會撒謊」

18. 對於性騷擾未成年的事完全沒做解釋，如果他辯解「沒交往、只是想抱著睡」，那真的該進監獄了吧

19. 要麼蠢要麼壞，選一個吧

20. 第一次見到男超論壇講話這麼在理

21. 連男超論壇都放棄他了，真了不起

出處：https://www.fmkorea.com/?document_srl=8197388358，https://theqoo.net/hot/3673990518

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