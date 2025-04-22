《Running Man》「懵鍾CP」復活？宋智孝口誤喊金鍾國「老公」，金鍾國反應超可愛

《Running Man》開播15年來有過各種Love Line配對，宋智孝和金鍾國的「懵鍾CP」幾年前因為Haha和劉在錫極力湊合而非常受歡迎，近日這條斷掉的Love Line又重新接上！？

《Running Man》最新一集EP.749（20250420期），金鍾國、Haha、宋智孝和梁世燦同隊，行車時，宋智孝想講對金鍾國喊「喂」卻喊成「老公」，她自己都相當不好意思，而金鍾國的反應是笑出來：「什麼啊？」聽了智孝解釋後爽快喊「OK」。旁邊Haha和梁世燦你一言我一語八卦起來，懷疑宋智孝再來是不是要喊「親愛的」或「darling」。



事情傳到池錫辰耳裡，他在餐桌上問她本人怎麼喊了金鍾國「老公」，目擊者Haha和梁世燦認真分析宋智孝講出來的音調就是「老公」，聽起來「很日常，像30年的夫婦」。以前也愛湊合懵鍾的劉在錫加入疑心行列：「雖然我們現在也不怎麼炒作感情線了，但聽起來真的很怪。」



「我這個當事人也覺得怪。」金鍾國話一出笑翻全場了，宋智孝只是無奈笑笑、繼續埋頭吃著飯。



YouTube相關影片（台灣觀眾可於friDay影音或iQIYI收看，時間點大約是30:35及59:17）迅速獲得16萬觀看次數，網友笑說「偏偏在Love Line大叔面前」、「金鍾國反應太可愛了」、「聽到『老公』後說『哈哈什麼啊』，突然感變姿勢真搞笑」、「哇，被發現了！」、「啊～劉大神：『恩惠啊對不起』ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「國鍾明明是當事人也懷疑，OK又是怎樣」、「就等著這一天(?)」……相當搞笑。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞