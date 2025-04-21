朴寶劍《苦盡柑來遇見你》片場「自背黑鍋」！「偷渡」拯救iPad穿幫危機，美術組全員被圈粉

Netflix時代劇《苦盡柑來遇見你》拍攝幕後再添溫馨插曲！一名參與該劇美術設計的工作人員A某，近日於個人YouTube頻道分享與主演朴寶劍合作的難忘經歷，揭露這位「零負評男神」如何機智化解現場穿幫危機，細心舉動令團隊直呼感動。

A某說道：「拍攝的時候真的很混亂，我不小心把自己的iPad放在了關植（朴寶劍）的旁邊罈子上就開始拍攝了。 連導演都喊了OK。 但你知道關植看到那個iPad後對導演說了什麼嗎？ 他說：『我覺得剛剛的表演有點生硬，可以再確認一次畫面嗎？』」



接著A某補充說：「他這樣說是為了替我掩飾失誤，把責任攬在自己身上。 之後他把iPad還給我，還對我眨眼說：『沒被發現啦，別擔心~』請你負責吧，那時候在場的三位美術組員都被迷倒了，其中兩位還是男生，另一位就是我。」

《苦盡柑來遇見你》是一部以四季為線索，講述出生於濟州島的「頑皮叛逆少女」愛純與「傻氣耿直鐵漢」關植人生故事。 由於這是一部時代劇，因此出現電子產品會被視為「穿幫」。 朴寶劍主動幫忙掩飾美術組的失誤，展現出他的細心與體貼，令人倍感溫暖。



此舉再度印證朴寶劍「演藝圈美談製造機」的稱號。 據悉，拍攝期間他與劇組互動融洽，不僅合作演員頻頻稱讚其專業態度，工作人員亦透露他總以「溫暖弟弟」的形象照顧周遭同仁。 此次事件曝光後，網友紛紛留言「果然是朴寶劍式溫柔」、「連男生都被征服的紳士風度」，更有粉絲幽默調侃：「現在連美術組都要加入『寶劍教』了嗎？」

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