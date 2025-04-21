熬夜也要追完！這些都不是劇，是情緒過山車！五部新韓劇，每一部都能拿下你的小心臟！

最近上線的韓劇裡，《惡緣》開啟燒腦模式、《機智住院醫生生活》延續「機醫」宇宙、《鬼宮》愛豆轉型演員的陸星材挑戰一人分飾兩角、《我死的一週前》用電影質感講述虐心故事、《比天堂還美麗》金惠子奶奶的黑色幽默驚艷種人，這個四月，哪部劇最讓你心動？ 」

1. 《惡緣》：全員惡人，燒腦指數堪比「腦細胞大屠殺」



如果說「狗血劇」是韓劇的傳統藝能，那《惡緣》就是狗血裡摻了辣椒油——又辣又上頭！這部改編自暗黑漫畫的懸疑劇，集結朴海秀、申敏兒、李光洙等戲精，講述六個角色因一場車禍互相撕咬、互揭黑歷史的故事。 劇情像俄羅斯套娃，每集剝一層皮，最後發現全員都是「惡緣」本緣。 導演還玩起「因果輪迴」哲學，看完直呼：「這不是劇，是人性顯微鏡啊！」

2. 《機智住院醫生生活》：醫學生看了沉默，打工人看了流淚



「機智宇宙」再擴張！這次聚焦婦產科菜鳥醫生，高允貞領銜的住院醫師團，白天接生、搶救、被學長罵，晚上抱團吃泡麵吐槽——真實到彷彿在偷拍你的職場日常。 沒有主角光環，只有血汗淚交織的成長史。 適合需要治癒（或致鬱）的社畜食用（玩笑）！

3. 《鬼宮》：古裝版「驅魔人」



陸星材這次一人分飾兩角：溫潤書生 vs 惡神附體狂戰士，和靈媒苞娜組隊打怪兼談戀愛。 劇情融合宮鬥、驅魔、羅曼史。 陸星材在「被附身」這條賽道上還真是無人能比啊！《鬼宮》的首播收視率為9.2%，最高瞬間收視率為10.7%，不僅超越了《我的完美秘書》、《寶物島》，還刷新了2025年播出的SBS電視劇中首播收視率的最高紀錄。該劇目前已在黃Viu上架！

4. 《我死的一週前》：死神版「初戀這件小事」



孔明化身帥氣死神陪初戀金敏荷完成「遺願清單」。 劇情看似老套，實則暗藏反轉：校園秘密、青春傷痛，還有「死神為何偏偏選中我」的終極謎題。明明是初戀卻變陰間使者，遲來的告白超催淚。

5. 《比天堂還美麗》：80歲奶奶 vs 30歲帥爺，荒誕又催淚的「奶孫戀」



金惠子奶奶和孫錫久在天堂上演「年齡差羅曼史」，設定腦洞突破天際：奶奶堅持以皺紋白髮見老公，老公卻選擇用30歲肉體等她！劇情笑中帶刀，探討「皮囊與靈魂」的終極命題。 劇中諸如寵物死亡後與主人重逢的場景被網友稱為「淚腺爆破裝置」，尤其適合深夜憂傷時觀看（記得備好紙巾，別問小編怎麼知道的）。



천국에서 주인을 만난 강아지들을 이렇게 표현하다니 ㅠ ㅠ pic.twitter.com/qFPZIVGedY — 취향 (@loverflavor) April 20, 2025

追劇指南：

想燒腦爽虐 →《惡緣》

需要職場共鳴 →《機智住院醫生生活》

偏好奇幻視覺 →《鬼宮》

清新奇幻初戀 →《我死的一週前》（其實這一部也很好哭）

淚點低「患者」 →《比天堂還美麗》

所以，今晚是準備好薯片可樂熬夜刷劇，還是先糾結「選哪部」到天明？ （成年人不做選擇？ 那你家WiFi撐得住嗎？ ）

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