「無法不愛台灣」！Super Junior L.S.S.與D&E讓KKBOX風雲榜秒變Super Show！

Super Junior時隔六年再受邀「KKBOX風雲榜」，雖然是以小分隊形式，但兩支小分隊L.S.S.與D&E炒熱氣氛不輸自家演唱會「Super Show」！

L.S.S.率先登場，一出場E.L.F.便知道要把手燈拿出來，其他觀眾也意識到跟著關掉KKBOX入場白手燈，全場瞬間白海變寶藍海！L.S.S.獻唱〈Suit Up〉、〈JOKE〉，talk環節始源和利特大喊特喊「台灣」，神童還感謝KKBOX邀情說「我們真的是沒辦法不愛台灣」，始源一樣華語「狂發揮」說染金髮是因為台灣粉絲、很想台灣！利特則多提及KKBOX和SJ一樣20歲了，而這期間SJ曾霸榜長達6年冠軍，希望能繼續當30週年、40週年的朋友。



▼利特IG曾發此次應援內容，內容紀錄了SJ霸榜細節，這也是SJ一直很驕傲的殊榮



輪到D&E，主持人黃偉晉功課做得很足介紹底下E.L.F.與Annie是「東海的寶貝們」、「銀赫的老婆們」，尖叫聲不絕於耳。D&E帶來〈Go High〉、〈GGB〉以及最經典〈Oppa, Oppa〉還有〈Run Away〉。銀赫同樣喊和E.L.F.互稱「老公」、「老婆」，更稱和KKBOX、全場E.L.F.都是家人，東海也秀好幾句華語和E.L.F.寒暄。



無論台上SJ的表演或talk內容，還有台下E.L.F.的應援，都讓現場完全像Super Show般，東海壓住銀赫的插曲也不把其他觀眾當外人！最重要的是兩小分隊最後竟合體獻上〈Miracle〉！〈Miracle〉可是Super Show必備且經常當作安可曲，在SJ與E.L.F.間地位相當重要！SJ〈Miracle〉從大舞台唱到小舞台再唱回大舞台，六人一起牽手鞠躬……全都像Super Show！



▼SJ表演片段



順帶一提，後台還有個回憶殺，SJ和台灣男團Lollipop棒棒堂合體了！雙方部分成員過往曾見過面！利特和棒棒堂小煜這對分身亦時隔14年再同框！小煜在棒棒堂團綜《來吧！哪裡怕》貼文底下搞笑留言「14年後我學會袒胸露乳」，開玩笑被利特「裸露症」影響。《來吧！哪裡怕》官方還透露會有互動影片釋出，大家可期待期待！



▼附上表演後相關發文，銀赫還和《SCOOL》同為評審的台灣歌手婁峻碩再見



*同日SJ厲旭臺南全中運開幕典禮報導可見：

‎〈Super Junior厲旭受邀全中運臺南開唱！獨享煙火被嚇著，美聲和寶藍海手燈相輝映〉

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