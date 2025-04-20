「无法不爱台湾」！Super Junior L.S.S.与D&E让KKBOX风云榜秒变Super Show！

Super Junior时隔六年再受邀「KKBOX风云榜」，虽然是以小分队形式，但两支小分队L.S.S.与D&E炒热气氛不输自家演唱会「Super Show」！

L.S.S.率先登场，一出场E.L.F.便知道要把手灯拿出来，其他观众也意识到跟著关掉KKBOX入场白手灯，全场瞬间白海变宝蓝海！L.S.S.献唱〈Suit Up〉、〈JOKE〉，talk环节始源和利特大喊特喊「台湾」，神童还感谢KKBOX邀情说「我们真的是没办法不爱台湾」，始源一样华语「狂发挥」说染金发是因为台湾粉丝、很想台湾！利特则多提及KKBOX和SJ一样20岁了，而这期间SJ曾霸榜长达6年冠军，希望能继续当30周年、40周年的朋友。



▼利特IG曾发此次应援内容，内容纪录了SJ霸榜细节，这也是SJ一直很骄傲的殊荣



轮到D&E，主持人黄伟晋功课做得很足介绍底下E.L.F.与Annie是「东海的宝贝们」、「银赫的老婆们」，尖叫声不绝於耳。D&E带来〈Go High〉、〈GGB〉以及最经典〈Oppa, Oppa〉还有〈Run Away〉。银赫同样喊和E.L.F.互称「老公」、「老婆」，更称和KKBOX、全场E.L.F.都是家人，东海也秀好几句华语和E.L.F.寒暄。



无论台上SJ的表演或talk内容，还有台下E.L.F.的应援，都让现场完全像Super Show般，东海压住银赫的插曲也不把其他观众当外人！最重要的是两小分队最后竟合体献上〈Miracle〉！〈Miracle〉可是Super Show必备且经常当作安可曲，在SJ与E.L.F.间地位相当重要！SJ〈Miracle〉从大舞台唱到小舞台再唱回大舞台，六人一起牵手鞠躬……全都像Super Show！



▼SJ表演片段



顺带一提，后台还有个回忆杀，SJ和台湾男团Lollipop棒棒堂合体了！双方部分成员过往曾见过面！利特和棒棒堂小煜这对分身亦时隔14年再同框！小煜在棒棒堂团综《来吧！哪里怕》贴文底下搞笑留言「14年后我学会袒胸露乳」，开玩笑被利特「裸露症」影响。《来吧！哪里怕》官方还透露会有互动影片释出，大家可期待期待！



▼附上表演后相关发文，银赫还和《SCOOL》同为评审的台湾歌手娄峻硕再见



*同日SJ厉旭台南全中运开幕典礼报导可见：

‎〈Super Junior厉旭受邀全中运台南开唱！独享烟火被吓著，美声和宝蓝海手灯相辉映〉

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻