Super Junior厲旭受邀全中運臺南開唱！獨享煙火被嚇著，美聲和寶藍海手燈相輝映

Super Junior昨晚（19日）正巧共六人都在台灣演出，分三組藝人厲旭、L.S.S.（利特、神童、始源）與D&E（東海、銀赫），厲旭一人在臺南全中運，壓軸獻上美聲還獨享煙火！

厲旭身為Super Junior三大主唱之一，在臺南全中運開幕典禮上，一連帶來四首招牌抒情曲〈It's okay〉、〈To Me〉、〈Starry Night〉與〈小王子〉，美聲溫暖融化觀眾。中間talk環節他開朗秀華語：「很高興又來到臺南跟大家見面，謝謝大家今天來到，希望你們喜歡我的表演，請多支持，我愛你們。」厲旭還特別點出台下E.L.F.的寶藍色手燈海很漂亮，也不忘提到Super Junior即將舉行20週年演唱會，並叮嚀接下來要參賽的運動員別受傷喊話「加油」。



代表作〈小王子〉演唱途中煙火突放起，驚豔全場觀眾，有網友表示時機點放得很好，選在〈小王子〉最高潮段落，但也有人覺得時間太突然，因為厲旭一度被嚇著XD，就在最後一發煙火施放時。不過，典禮製作人在自己Threads上解釋厲旭是知道煙火會施放的，看來規模還是震撼到了厲旭，這也是Super Junior第一次有成員享受到體育場施放煙火的震撼場面，E.L.F.都笑說厲旭很快就會和成員炫耀了。



還有個幕後故事是，厲旭抵達台灣後在飯店開了直播，透露自己起初接到全中運邀請很擔心國高中生不認識自己，請經紀人溝通若能讓E.L.F.入場才願意接下。事實上，今年的全中運是史上規模最大，也是第一次以演唱會模式開幕，並免費讓民眾取票入場。厲旭本來的擔憂讓E.L.F.相當心疼，幸好厲旭的完美演唱和E.L.F.的堅實應援相輝映成美麗畫面。



▼厲旭全中運表演（已定位2:48:13）



▼附上厲旭相關發文



*同日L.S.S.與D&E「KKBOX風雲榜」報導可見：

‎〈「無法不愛台灣」！Super Junior L.S.S.與D&E讓KKBOX風雲榜秒變Super Show！〉

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