【韓網熱門】孩子之所以是孩子就是因為他們什麼都不懂啊！一張照片引爆韓網千則評論

日前，韓國「theqoo」論壇上一篇名為「孩子之所以是孩子，是因為他們什麼都不懂啊」的文章引爆網友圍觀和熱議，將近10萬人觀看，留言超1200則。

有人將一名小朋友舌頭舔上咖啡廳擺放麵包的照片（影片）發佈在了網路上，另一疑似是孩子父親的網友寫下了這段話：「作為孩子的爸爸，這樣的文章太醜陋了。 孩子之所以是孩子，是因為他們什麼都不懂啊。你們小時候難道從未闖過禍嗎。孩子只是『哎唷，這個看起來很好吃！』單純想嚐嚐味道，就伸出了舌頭。 （蛋糕的）商品價值並沒有下降。 孩子只是好奇蛋糕的味道罷了。 不能誇他『真是好奇心很重的小朋友啊』並抱抱他嗎。 在少子化時代，這種對孩子們說三道四的野蠻文化正在破壞韓國的國家形象。」



韓國網友評論：

1. 有其父母必有其子，難怪孩子那副德性

2. 看你這樣，孩子也可想而知...

3. 做錯事就要指正啊ᄏᄏᄏᄏ 至於之後要不要包容或原諒那是另一回事

4. 都舔了還在那邊說什麼商品性。 做父母的既不想管教孩子又不願負責，這也能算父母嗎？

5. 不會去花錢買被別人舔過的食物吧ᄒᄒᄒᄒᄒ什麼 還說商品性沒掉

6. 孩子做錯事應該要教育，總是一味包庇才會出問題，孩子可能不懂，但做父母的不能這樣

7. 那你自己去買來吃吧， 為了孩子這點錢總能花吧？

8. 如果真的是你出錢買來吃再說這話我就認了

9. 應該是父母不知道吧？ 難道知道了還不管？ 以前的話不會拍影片上傳，而是直接教育孩子或是告訴家長讓他們管教

10. 就是像你這種爛家長，才讓現在的孩子變這樣的不是嗎

11. 什麼鬼話啊，被別人沾口水的東西怎麼可能沒損失商品性，光想就覺得噁

12. 講什麼呢？ 孩子可能會那樣，但父母不可以

13. 什麼鬼話，對孩子太縱容才會變得這麼脆弱啊

14. 所以我只去有展示櫃的麵包店

15. 在這種情況下，總有人說「你小時候不也這樣嗎」、「孩子都這樣長大」、「你以為你是自己長大的嗎」之類的話。 但我真的活到現在都沒見過這種孩子...... 這種東西是家庭教育自然會教的，我沒這樣、我弟弟妹妹妹也沒這樣。 把「小孩嘛理所當然」掛在嘴邊的父母真的噁心，其實只是你們沒好好教罷了

16. 小孩可能會犯錯，父母應該要指出錯誤，讓小孩以後不再犯，父母也要更細心照看，然後把那個麵包的錢付掉就好了

17. 是為了讓大家罵那對父母才拍的嗎

18. 這就是小孩犯錯時父母也要一起被責罵的理由

19. 就算犯罪也不會公開臉，結果舔個麵包就把小孩臉曝光，全國一起進行人民審判，真的太詭異了

20. 你兒子是誰啊，怎麼能說韓國國格都因他毀了ᄏᄏᄏ 你哪位啊？

21. 孩子可能不懂，但應該要教導他不能亂碰別人的東西，然後買下那個麵包，這樣才叫教育

22. 是裝扮成爸爸還是真的？ 如果不是，怎麼會講出那種話？

23. 就算犯罪也不會公開臉，結果舔個麵包就把小孩臉曝光，全國一起進行人民審判，真的太詭異了

原文：https://theqoo.net/square/3694273654

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