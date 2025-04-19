泫雅婚后复出，时隔一年发新专！《Mrs. Nail》单曲专辑月底上线，预告照「红唇黑发」强烈风格依旧

泫雅去年10月结婚后不时通过SNS分享幸福日常，最近终於有回归歌坛的动作，预告将在4月30日发行全新单曲专辑《Mrs. Nail》，距离上一张迷你专辑《Attitude》将近一年。

根据日程表，泫雅将从18日的概念照开始，陆续公开专辑封面、MV预告等多样宣传内容，此外还包括B-cut（备选照）、舞蹈片段（Dance Snippet）等各式内容，逐步加热回归气氛。

第一组概念照中，泫雅涂著极具辨识度的红唇，秀出花哨繁复带有卡通元素的美甲，搭配牛仔裤、黑色军靴和鸭舌帽营造出潮人氛围，婚后也继续保持著鲜明的个人风格。









第二组概念照则换成金发白衣、异色瞳仁，散发出神秘魅力。







泫雅本次新歌《Mrs. Nail》是一首另类流行（Alternative Pop）曲风的舞曲，歌词展现出充满自信的态度，泫雅将展现出优美流畅的表演，再次证明她作为「SOLO女王」的实力。

此外，泫雅2007年读中学时期作为Wonder Girls成员出道，半年后因健康问题退团，2009年以4Minute成员身份再次出道，2010年起开展SOLO活动，成功推出《Bubble Pop！》《红》《Lip & Hip》等大热单曲，与BEAST的贤胜组成企划组合Trouble Maker、与Hui、E'Dawn组成企划组合Triple H均获得成功。 去年10月与BEAST出身的制作人龙俊亨举办婚礼。

▽上一张专辑同名主打歌《Attitude》展现实力舞姿：



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