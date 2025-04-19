《機醫》「美都與Falasol」為《機智住院醫生生活》後輩們應援！時隔4年回歸，演唱的OST將在明天公開！

終於等到我們美都與Falasol！明天就可以聽到他們時隔4年的新歌啦！

《機智住院醫生生活》由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程。《機智醫生生活》的演員們除了特別出演外，美都與Falasol還參與了 OST，真的義氣十足啊！



而美都與Falasol（美都與遮陽傘）是出演《機智醫生生活》第一季和第二季的由「99s」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都在劇中組成的樂隊。時隔4年以美都與Falasol的名字推出新曲，為了給後輩們鼓勵和支持而參與 OST〈Amateur〉 製作。



〈Amateur（業餘）〉是翻唱歌手李承哲2012年發行的的同名歌曲，在維持原曲所具有的溫暖應援訊息的同時，還添加感性的原聲吉他和合成器編曲，重新誕生美都與Falasol獨有的版本。



過去他們演唱的〈Aloha〉、〈我之於你，你之於我〉、〈I Knew I Love〉等歌曲席捲國內主要音源排行榜的第一名，展現瞭如同電視劇般火熱的人氣。他們即將推出的新曲也讓劇迷們都相當期待，而〈Amateur〉 將在20日下午6點（韓國時間）通過各大音源網站公開。

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