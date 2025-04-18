「要一起吃肌嗎？」「喝完就跟我一起深蹲」鄭恩地&李濬榮《24小時健身俱樂部》Kuso超逗趣

《她的日與夜》鄭恩地搭檔《苦盡柑來遇見你》李濬榮，KBS最新水木劇《24小時健身俱樂部》以健身為題材，化用了一些經典電影場景，創意又逗趣。

《24小時健身俱樂部》背景是一家健身俱樂部，講述健身狂館長「都賢重」（李濬榮 飾）如何幫助焦慮的會員們健身，甚至引導人生方向，是部成長喜劇兼愛情劇，鄭恩地飾演會員之一「李美蘭」，兩人將共譜羅曼史。



預告公開後便相當吸引人。「2024年KBS演技大賞」上公開的前導預告裡，都賢重相當積極，自稱所開的健身館是「脂肪的地獄」，來此健身的會員很快也會感受到這是地獄……李美蘭甚至健身到想吐！只能哀嚎來錯地方了。



但是！正式的首支預告浪漫開場，都賢重溫柔地要李美蘭慢慢來，劇情還Kuso經典電影《腦海中的橡皮擦》「你喝完這個（酒），我們就交往」，但都賢重竟然是說：「你喝完這個，就要和我一起做一百個深蹲。」接下來，都賢重不留情面直喊李美蘭的體重62.8公斤，約定好要藉幫助她減重改變她的人生，都賢重身為健身狂魔走火入魔就算了，李美蘭也身陷，竟公開談論練臀部……



▼Kuso經典成「你喝完這個，就要和我一起做一百個深蹲」！



「是時候享用美味的腹肌了……」第二支預告都賢重雖說李美蘭「吃東西的模樣很好看」，但要她從享用美食改成「享用肌肉」，兩人就從健身開始培養感情，擦出了火花……看過金鍾國《Gym鍾國》節目的觀眾或許都很了解，韓語「美味」不止能用在美食之外，金鍾國最愛形容成健身時的快感或練就的某塊肌肉「很美味」。



都賢重和李美蘭的雙人海報更直接寫「要和我一起吃肌嗎？」兩人動作與背景搞笑模仿經典好萊塢電影《鐵達尼號》，只不過李美蘭手上還多了槓鈴。應該是地獄般的健身，看起來卻輕鬆不已甚至有浪漫氛圍，反差非常逗趣。李美蘭的腰還變成「螞蟻腰」，看來健身有成也收穫愛情！更早的單人海報則分別寫「我幫你改變吧，會員您的人生！」、「怎麼能改變我的人生呢！」李美蘭面對熱情的都賢重欲拒還迎，後面還有其他會員等著「吃瓜」！



最新綜合預告從都館長的健身館宣傳開始？「生活中有我們能改變的事情嗎？職場、人際關係、愛情？我們確實能改變的只有一個，我們的身材！」館長魔鬼訓練都美蘭，漸漸的其他會員都發現兩人有什麼了……李美蘭也察覺自底對都館長會害羞、心跳加速……



《24小時健身俱樂部》尚未開播，光看預告和海報以及‎兩人合唱〈晚餐歌〉，就讓大批觀眾相當看好鄭恩地和李濬榮的化學反應！連‎IU也說好呢！該劇將在30日韓國時間晚間9時50分於KBS首播！

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