「要一起吃肌吗？」「喝完就跟我一起深蹲」郑恩地&李浚荣《24小时健身俱乐部》Kuso超逗趣

《她的日与夜》郑恩地搭档《苦尽柑来遇见你》李浚荣，KBS最新水木剧《24小时健身俱乐部》以健身为题材，化用了一些经典电影场景，创意又逗趣。

《24小时健身俱乐部》背景是一家健身俱乐部，讲述健身狂馆长「都贤重」（李浚荣 饰）如何帮助焦虑的会员们健身，甚至引导人生方向，是部成长喜剧兼爱情剧，郑恩地饰演会员之一「李美兰」，两人将共谱罗曼史。



预告公开后便相当吸引人。「2024年KBS演技大赏」上公开的前导预告里，都贤重相当积极，自称所开的健身馆是「脂肪的地狱」，来此健身的会员很快也会感受到这是地狱……李美兰甚至健身到想吐！只能哀嚎来错地方了。



但是！正式的首支预告浪漫开场，都贤重温柔地要李美兰慢慢来，剧情还Kuso经典电影《脑海中的橡皮擦》「你喝完这个（酒），我们就交往」，但都贤重竟然是说：「你喝完这个，就要和我一起做一百个深蹲。」接下来，都贤重不留情面直喊李美兰的体重62.8公斤，约定好要藉帮助她减重改变她的人生，都贤重身为健身狂魔走火入魔就算了，李美兰也身陷，竟公开谈论练臀部……



▼Kuso经典成「你喝完这个，就要和我一起做一百个深蹲」！



「是时候享用美味的腹肌了……」第二支预告都贤重虽说李美兰「吃东西的模样很好看」，但要她从享用美食改成「享用肌肉」，两人就从健身开始培养感情，擦出了火花……看过金钟国《Gym钟国》节目的观众或许都很了解，韩语「美味」不止能用在美食之外，金钟国最爱形容成健身时的快感或练就的某块肌肉「很美味」。



都贤重和李美兰的双人海报更直接写「要和我一起吃肌吗？」两人动作与背景搞笑模仿经典好莱坞电影《铁达尼号》，只不过李美兰手上还多了杠铃。应该是地狱般的健身，看起来却轻松不已甚至有浪漫氛围，反差非常逗趣。李美兰的腰还变成「蚂蚁腰」，看来健身有成也收获爱情！更早的单人海报则分别写「我帮你改变吧，会员您的人生！」、「怎么能改变我的人生呢！」李美兰面对热情的都贤重欲拒还迎，后面还有其他会员等著「吃瓜」！



最新综合预告从都馆长的健身馆宣传开始？「生活中有我们能改变的事情吗？职场、人际关系、爱情？我们确实能改变的只有一个，我们的身材！」馆长魔鬼训练都美兰，渐渐的其他会员都发现两人有什么了……李美兰也察觉自底对都馆长会害羞、心跳加速……



《24小时健身俱乐部》尚未开播，光看预告和海报以及‎两人合唱〈晚餐歌〉，就让大批观众相当看好郑恩地和李浚荣的化学反应！连‎IU也说好呢！该剧将在30日韩国时间晚间9时50分於KBS首播！

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