從臉到聲音都有CP感！鄭恩地&李濬榮《24小時健身俱樂部》播前先合唱〈晚餐歌〉！

鄭恩地與李濬榮攜手主演的新劇《24小時健身俱樂部》本月30日就要開播，兩人竟早早就開始「營業」！合作cover了知名日語歌tuki.的〈晚餐歌〉！

鄭恩地與李濬榮版本的〈晚餐歌〉就在稍早於鄭恩地YouTube頻道公開。底下網友留言「這什麼組合太棒了」、「恩地姐姐歌唱得真好，所有人應該都要知道」、「互相靜靜地為對方合音，最後一起爆發的唱功讓我瞬間瘋狂」、「什麼阿還以為是外貌美食店，連音色都很搭，真期待《24小時健身俱樂部》」、「昨天有《十五夜》直播，還有今天的〈晚餐歌〉Cover，兩人為了宣傳一直誘惑人，真感動。怎麼會有演技和唱歌都那麼厲害，很難得的CP呢？」……



「兩人都是萬能藝人」、「兩人合音絕了……瘋了……」、「不愧是2.5代主唱女王，恩地日語發音太好了，讚嘆不已」、「濬榮的音色真的是寶物，居然還是跟恩地，真的是養耳組合ㅠㅠ 真的是一首美麗又可愛的歌ㅠㅠ 太好聽了」、「恩地姐姐真的無所不能，韓語理所當然，英語日語也唱這麼好，再次被迷住」、「恩地和濬榮，兩位聲音也很有化學反應，瑟瑟發抖」、「每天都像禮物般的鄭恩地❤ 濬榮的聲音也很好聽！！！」……等等。

▼MV尾聲還有兩人笑場花絮，鄭恩地發IG限動還稱李濬榮劇中稱呼說：「和都館長合唱了一曲。」



鄭恩地和李濬榮，一個出身女團Apink一個出身男團U-KISS也組過限定團UNB，兩人都是歌手兼演員，確定合作《24小時健身俱樂部》後，就有不少粉絲期待他們都會獻唱OST。鄭恩地上次獻唱OST是去年自己主演的《她的日與夜》〈Stay〉，李濬榮則是今年《我的浪漫電影》〈Under Sunset（男聲版）〉。

他們率先翻唱了日語歌〈晚餐歌〉，日語對他們來說也不難，Apink在日本出道過，鄭恩地在日本演唱會也翻唱過日語歌，而李濬榮solo發行過日語專輯。

兩人的新作《24小時健身俱樂部》就在30日於KBS 2TV首播，官方目前已釋出兩支預告，大家光看預告便稱讚兩人很有化學反應呢！特別的是，兩人各自的上一部作品《她的日與夜》與《苦盡柑來遇見你》都獲得非常好的成績，能否吸引觀眾以重振KBS迷你劇收視，值得關注。



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