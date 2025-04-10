《苦盡柑來遇見你》金明&英凡隔空再遇！IU暴風稱讚李濬榮，也讚和鄭恩地有CP感

《苦盡柑來遇見你》劇中，「金明」（IU 飾）和愛情長跑七年的男友「英凡」（李濬榮 飾）分手，悲傷情節讓許多觀眾印象深刻，原本不熟悉「李濬榮」的觀眾對他也有了好奇。

李濬榮很快就有新戲《24小時健身俱樂部》要和大家見面，合作同為歌手出身的演員鄭恩地，兩人一同上了《十五夜頻道》宣傳，中途打給了IU電話連線！IU和李濬榮親如姐弟，IU一接起電話就甜喊「啊濬榮啊」，IU和鄭恩地還是1993年生的同齡好友，和鄭恩地講話語氣丕變：「啊後輩nim！」鄭恩地笑著恭敬打招呼：「啊前輩nim您好！」粉絲秒懂這招呼語可是兩人之間的默契。

談到《苦盡柑來遇見你》，鄭恩地表示看了哭了有6小時，IU很有sense回應自己也要看《24小時健身俱樂部》笑6小時，還說自己看了當天發的《健身俱樂部》預告稱讚很有趣、鄭恩地和李濬榮很相配！



李濬榮小IU和鄭恩地4歲（李1997生），IU回顧和李濬榮如何變熟的，表示和鄭恩地熟的理由很像，都是歌手出身的演員。IU說一開始不知道李濬榮那麼小，有時候覺得他講話很可愛，有時候卻很成熟，合作起來很舒適。此時主持人申元浩PD笑說：「話少又內向，但對姐姐們好像都很照顧？」李濬榮：「我很聽姐姐的話……」鄭恩地補充李濬榮很親切，IU也認同他很會照顧人，「但因為太善良所以容易小心翼翼，所以我要他可以輕鬆一點對待自己，在彼此努力下很快就親近了」。

申元浩PD突然一句「怎麼看他的前景？」笑翻全場，沒想到IU非常真摯的列出李濬榮今年已上檔還有將上檔的戲，從《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來》、《健身俱樂部》到《弱美男英雄2》都記得！IU非常看好康莊大道就在李濬榮眼前，更稱讚李濬榮無論反派還是正派都演得很好，鄭恩地直點頭認同，李濬榮在聽著非常害羞：「謝謝努那！」



「我特別喜歡的兩位成了戲劇男女主角，真是的，這個戲劇我一定會看，且一定會成功。」IU句句都是稱讚，申元浩PD又發問：「會比寶劍紅嗎？」簡直在挖坑XD，幸虧鄭恩地飛快救援。IU更爆料李濬榮非常愛跳舞，下戲後也要去練舞，拱他和鄭恩地可以合跳一下或合唱，直到最後仍說很期待兩人化學反應。



▼《十五夜頻道》「英凡」李濬榮打給「金明」IU（已定位47:00起）



▼說到「合唱」，直播隔天鄭恩地和李濬榮還真的發了合唱〈晚餐歌〉影片！（延伸閱讀：‎從臉到聲音都有CP感！鄭恩地&李濬榮《24小時健身俱樂部》播前先合唱〈晚餐歌〉！）



▼IU看好的《24小時健身俱樂部》就在30日首播，她看的最新預告片



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