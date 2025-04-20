千萬不要小看她！！《Running Man》池睿恩對食物點餐的超強記憶力，讓人大吃一驚～

如果你問我，《Running Man》的成員池睿恩有什麼特別的？我會告訴你，她就像是早餐店阿姨一樣，幫點餐的記性超好，瞬間爆發力十足！！！XDDD

加入 SBS 長壽綜藝節目《Running Man》即將滿一年（6月）的池睿恩又出現了新的個人技，除了愛吃之外，她對食物的敏感度絕對是神乎其技～。



她開車載著成員們到得來速點餐時，由於是下午一點多，大家也都餓壞了，紛紛脫口而出想吃的東西，你一言我一句的，照常這個情況下，又要開車又要點餐的，肯定是會相當慌亂，但池睿恩不同，默默用腦袋記下了大家的餐點，按部就班的點完，讓一旁的成員們忍不住驚嘆連連：「看起來很從容」、「做得好～（拍手）太會點了」、「她真的好厲害啊XD」、「對吃的很精明呢」，看起來幹練又很有魄力。



▼【影片】大胃王不忘餐點記性超好：鮮奶油多一點XD



她甚至連自己想要的飲料「奶油餅乾風味拿鐵」也完美點餐，還叮嚀要奶油多一點！更追加詢問大家想喝的飲料，讓網友們對她頓時生出更多好感。



大家知道以後要怎麼介紹池睿恩了吧！？愛笑、懂吃、遇到美食記性會變得超好。

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