【韓網熱門】《機智住院醫生生活》開播就被全網吐槽？！網友：住院醫生為什麼要拍成電視劇

《機智醫生生活》的衍生劇《機智住院醫生生活》於日前正式開播，由高允貞、申始雅、姜有晳、韓藝智、鄭準元等新生代演員主演，劇如其名，講述了鐘路律帝醫院裡一群住院醫生們成長的故事。

該劇開播沒多久就有網友轉發疑似是護理師的評論，護理師表示：「住院醫生為什麼要拍成電視劇，原本醫院裡就沒住院醫生啊」，在X和theqoo上引發熱議。

현직간호사트친의 슬전의 악플이 존나 웃김 pic.twitter.com/DDY9NO6bNf — 드밀 (@demille__) April 15, 2025

PS：2024年韓國政府為解決醫生短缺問題，宣佈2025學年高校醫學院擴大招生，這項擴招計畫遭到醫生團體和醫學院學生強烈反對，以首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院為首的醫院出現實習醫生和住院醫生集體「離職潮」，導致醫療崗位空缺。 因《機智住院醫生生活》圍繞住院醫生展開，考慮到現實中情況，該劇開播時間一推再推。



韓國網友評論：

1. 作為產房的工作人員，我要揭露一件事。 醫生真的就只負責把孩子接出來就走了...... 產前產後的所有處理，全部都是護理師在做，真的，完全屬實

2. 這不是惡評，而是事實...... 住院醫師現在還沒辦法回到崗位，就算有回來的也都過得很辛苦，彼此摩擦不斷...... 這又不是拿人開玩笑，到底為什麼還要播這種劇？

3. 該出一部「機智的PA生活」了，因為沒有住院醫師，我只好拼死拼活地代替他們幹活（PA=醫師助理）

4. 因為《機智護理師生活》根本拍不出來啊...... 每個場面都是違反勞動法、職場霸凌

5. 我追劇的時候也說了這句話：韓國哪有這種醫生啊，產科怎麼可能來四個？ 還能全體接收？ 哈哈哈，根本活在幻想裡。 結果旁邊的人說：那你這樣什麼劇都看不了啦...

6. 這不是惡意評論，而是事實

7. 就說啊，這不是浪漫奇幻劇嗎？ 現實裡連住院醫師都沒有了，還怎麼拍《機智住院醫師生活》

8. 還不如去拍原班教授成員們現在過得怎麼樣比較好... 說真的，我對住院醫師的生活沒什麼興趣，那些荒謬的年齡差戀愛橋段也太好笑了

9. 高允貞的顏值本身就已經是奇幻了啦

10. 這就是奇幻劇啊ᄏᄏᄏ

11. 因為是電視劇才會出現啦ᄏᄏ

12. 本來有的，現在沒了???

13. 拍的時候應該還有吧ᅲ 是曾經有過，但現在沒有了

14. 如果是演他們辭職逃跑的劇情，那我認

15. 《機醫》也是奇幻劇啦

16. 根本就像侏羅紀公園一樣的東西吧

17. 不是說「沒有那種住院醫師」，是「根本沒有住院醫師」才搞笑ᄏᄏ

18. 《機醫》本來就是奇幻設定啦

19. 導演親口說這是奇幻劇，要我們閉嘴看就對了ᄏᄏᄏ

20. 很久很久以前，有種叫做住院醫師的生物存在喔

21. 導演說是成長劇，要我們這樣去看ᄏᄏ

22. 就像漫威那種啊ᄏᄏ

23. 我妹是護理師，她超討厭《機醫》ᄏᄏᄏᄏ

24. 承載希望的奇幻類型劇

原文：https://theqoo.net/square/3696882955

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