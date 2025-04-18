【韩网热门】《机智住院医生生活》开播就被全网吐槽？！网友：住院医生为什么要拍成电视剧

《机智医生生活》的衍生剧《机智住院医生生活》於日前正式开播，由高允贞、申始雅、姜有晳、韩艺智、郑准元等新生代演员主演，剧如其名，讲述了钟路律帝医院里一群住院医生们成长的故事。

该剧开播没多久就有网友转发疑似是护理师的评论，护理师表示：「住院医生为什么要拍成电视剧，原本医院里就没住院医生啊」，在X和theqoo上引发热议。

현직간호사트친의 슬전의 악플이 존나 웃김 pic.twitter.com/DDY9NO6bNf — 드밀 (@demille__) April 15, 2025

PS：2024年韩国政府为解决医生短缺问题，宣布2025学年高校医学院扩大招生，这项扩招计画遭到医生团体和医学院学生强烈反对，以首尔大学医院、延世大学附属世福兰斯医院、三星首尔医院、首尔峨山医院、首尔圣母医院为首的医院出现实习医生和住院医生集体「离职潮」，导致医疗岗位空缺。 因《机智住院医生生活》围绕住院医生展开，考虑到现实中情况，该剧开播时间一推再推。



韩国网友评论：

1. 作为产房的工作人员，我要揭露一件事。 医生真的就只负责把孩子接出来就走了...... 产前产后的所有处理，全部都是护理师在做，真的，完全属实

2. 这不是恶评，而是事实...... 住院医师现在还没办法回到岗位，就算有回来的也都过得很辛苦，彼此摩擦不断...... 这又不是拿人开玩笑，到底为什么还要播这种剧？

3. 该出一部「机智的PA生活」了，因为没有住院医师，我只好拼死拼活地代替他们干活（PA=医师助理）

4. 因为《机智护理师生活》根本拍不出来啊...... 每个场面都是违反劳动法、职场霸凌

5. 我追剧的时候也说了这句话：韩国哪有这种医生啊，产科怎么可能来四个？ 还能全体接收？ 哈哈哈，根本活在幻想里。 结果旁边的人说：那你这样什么剧都看不了啦...

6. 这不是恶意评论，而是事实

7. 就说啊，这不是浪漫奇幻剧吗？ 现实里连住院医师都没有了，还怎么拍《机智住院医师生活》

8. 还不如去拍原班教授成员们现在过得怎么样比较好... 说真的，我对住院医师的生活没什么兴趣，那些荒谬的年龄差恋爱桥段也太好笑了

9. 高允贞的颜值本身就已经是奇幻了啦

10. 这就是奇幻剧啊ᄏᄏᄏ

11. 因为是电视剧才会出现啦ᄏᄏ

12. 本来有的，现在没了???

13. 拍的时候应该还有吧ᅲ 是曾经有过，但现在没有了

14. 如果是演他们辞职逃跑的剧情，那我认

15. 《机医》也是奇幻剧啦

16. 根本就像侏罗纪公园一样的东西吧

17. 不是说「没有那种住院医师」，是「根本没有住院医师」才搞笑ᄏᄏ

18. 《机医》本来就是奇幻设定啦

19. 导演亲口说这是奇幻剧，要我们闭嘴看就对了ᄏᄏᄏ

20. 很久很久以前，有种叫做住院医师的生物存在喔

21. 导演说是成长剧，要我们这样去看ᄏᄏ

22. 就像漫威那种啊ᄏᄏ

23. 我妹是护理师，她超讨厌《机医》ᄏᄏᄏᄏ

24. 承载希望的奇幻类型剧

原文：https://theqoo.net/square/3696882955

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