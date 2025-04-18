《偶然成為社長》成真！20年摯友【車太鉉＆趙寅成】攜手創立全新經紀公司

今天（18日）最新消息，車太鉉與趙寅成宣佈基於超過20年的前後輩情誼與深厚友情，共同成立「Base Camp Company」，展開全新的旅程。
「Base Camp Company」這個名字蘊含著如同攀登高山或展開全新探險時所需的基地營一般，期望成為穩定支持藝人活動、與其一同前行的堅強後盾。（BASE CAMP意旨大本營，如同森林裡的基地一般）
該公司由車太鉉、趙寅成，以及從出道起便一路同行、長達7～8年之久與兩人並肩合作的實務團隊共同組成。兩位演員與工作人員基於長時間累積的深厚信賴，決心一同踏上接下來的旅程。如此緊密的合作模式在業界實屬罕見，也讓人一窺兩位演員的人格魅力。
兩人合作的經典綜藝《偶然成為社長》連續拍攝三季的形象也深植人心，從鄉村雜貨店、超市、到美國大型超市，在經營與服務的理念上也完整呈現給大眾觀看過。而他們的未來也將一如既往般，在各自的位置上默默專注於表演，致力透過優秀作品來回饋大眾。
目前車太鉉透過 tvN 綜藝節目《Handsome Guys》與觀眾見面，趙寅成則剛完成電影《HOPE》與《Humint》的拍攝。
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