戲裡談奇幻戀愛，戲外穩交李鐘碩！IU婚姻觀：不是「寬植」那樣的男人，就不想結婚

全能女神IU日前作客知名影評人李棟益的YouTube節目《B tv李棟益的Piarchia》，暢談Netflix熱播劇《苦盡柑來遇見你》幕後故事。 近期以演員身份活躍的她，不僅剖析劇中「反烏托邦愛情」引發的婚姻觀辯證，更犀利點評搭檔朴寶劍的角色設定，展現「國民妹妹」轉型演技派的深度思考。

面對李棟益提出「朴寶劍飾演的『寬植』是否太過夢幻」的質疑，IU笑著認同：「尤其寬植這個角色確實美好的驚人！」她透露初次閱讀劇本時，就被這個「只懂純愛的伴侶」設定深深吸引，「兩人間的愛情確實充滿奇幻元素，也覺得他們愛情之間的確實有些幻想成分。」



李棟益犀利指出該劇暗藏社會寓意：「現在低出生率是個問題，而這部劇反而像是在歌頌婚姻。 儘管劇中有很多悲劇情節，但看完之後還是會讓人產生想要有孩子的念頭。」對此IU展現驚人洞察力：「作為觀眾的我，感覺這種情緒是『一半一半』。 會有人想結婚，也會有人想『如果不是這樣的愛情，那就不想結婚』。」神回覆讓李棟益當場嘆服：「我完全沒想到這層！」而IU則進一步表示：「我當時就覺得觀眾的反應應該會是兩極的。」



以音樂與演技征服歌迷和觀眾的IU，與韓劇男神李鐘碩公開戀愛2年多，感情十分穩定。 早前IU開演唱會時，被眼尖的網友發現李鍾碩悄悄現身觀眾席應援女友的樣子，閃瞎一眾粉絲。



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