【韓網熱門】《機智住院醫生生活》高允貞&鄭準元上演愛情線，顏值+年齡差引討論！美女配醜男vs.男主很有魅力

《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》上周開播，韓網友在theqoo分享高允貞和鄭準元的對手戲片段，以及編導對於男主選角的看法，引起大量討論。

劇中的具道圓（鄭準元 飾）作為4年住院醫生和親家，對第1年住院醫生吳怡瑛（高允貞 飾）十分照顧，幫她解決困惑、傾聽煩惱、接電話、盛飯菜，還替她擋下其他科室醫生的指責，讓人感到十分可靠。



언슬전 최고의 대유잼 캐릭터 >구도원<



- 잘 모르시는 거 같아서 알려드리는 거 잖습니까, 4년차가 1년차한테.

- 또, 왜? 뭔데?

- 신경 많이 쓰는 거, 그게 위로야.

- 새끼! 내가 가서 혼내줘?



>콜도 다 받고, 잠깐 잠도 자게 해주고<

오이영의 사돈 호구도원이 참 좋다pic.twitter.com/c1LRFy46zH — 뷰 (@dr_view_) April 13, 2025

오이영 낑낑거리까 구도원이 암말안하고 와서 대신 퍼주는거 와이리좋지.. 몰라 걍좋음 pic.twitter.com/DL5vLYVLo9 — 울.. (@thisissoyummy) April 15, 2025

아 진짜 4년 차 구도원 너무 든든하다..

내가 곤란한 상황에서 내 편이 되어주는 사람

이거 안 반할 수가 없자나요ㅠㅠ

그리고 마지막에 오이영 목소리 작게 네.. 하는거

ㄹㅇ 귀여움ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/FUlGA3NyLg — luvwin (@lovewinsall91) April 13, 2025

在吳怡瑛意志消沉時，具道圓提醒她還有5000萬債務要還給銀行，所以一定要來上班哦~講這番話時還突然湊到她耳邊，讓吳怡瑛感到一陣意外的慌亂...



오이영이 구도원 보는 눈빛이 전이랑 다르잖아 구도원 무슨 귀에 뽀뽀 하겠다 뭘 그렇게 가까이 가 걍 사겨 도원이영 제발 제발요pic.twitter.com/MmSaWlpETS — 배우들이 나라다 (@9KYO_IN_DP) April 13, 2025

已經有觀眾開始磕道圓怡瑛這對CP，說怡瑛看道圓時眼睛裡有小心心冒出來了：



ㅇㄴ 잠시만 이것 뭐에요?

내 도원이영이 진짜라고………

구도원을 보는 오이영 눈에서 하트가 막 튀어나오고 잇잖아 지금 pic.twitter.com/a3FTKc20Q5 — 온 (@dhson__) April 13, 2025

相關採訪中，李旻樹導演說明了鄭準元在浪漫劇方面的魅力：「主要是給人可靠前輩的感覺，體型和嗓音都很有魅力。 如果只是一味教訓人的話會缺乏魅力，希望是有點好欺負的類型。 （鄭準元）現在也經常被後背們嘮叨和教訓。 這個形象與具道圓十分貼合。」



申沅昊導演表示他們想要的是一個「成熟男人」：「雖然這是孩子們成長的故事，但觀眾渴望的角色似乎是『能夠保護我的真正大人』。 大家喜歡《機醫》也是因為年輕教授們的可靠形象。 這次我想找一位既有成熟男人的一面，也能展現某種鬆散感的演員。」



韓國網友評論：

1. 不般配，像叔叔和姪女

2. 男女演員的顏值差距也太大，完全沒有化學反應，是在愚弄觀眾嗎？

3. 女主是奇幻劇級別，為什麼男主要有現實感？

4. 因為高允貞太美了... 確實容易遭到評價

5. 88年生和96年生演情侶，是真實的嗎？

6. 兩位演員都很跟角色很搭，只是不適合愛情線，沒有化學反應...

7. 但凡沒有愛情線，男演員也不會被罵成這樣...

8. 男主居然不是姜有皙？ 我以為愛情線是跟同期醫生，感到錯愕

9. 如果不對男演員的顏值做要求，那麼也不應該選漂亮女演員來演，審美標準總是只對一個性別寬容

10. 我只覺得，挑選女主角時，也應該多邀請即便不是大美人但外貌很有個性的演員kkk

11. 顏值方面確實不太搭，但男演員的角色很有魅力，演技也很好，我追得很開心！

12. 角色真的很有魅力，我能理解吳怡瑛為何對他感興趣，只是確實有點點遺憾kkk

13. 追劇之後被具道圓迷倒了♥超帥氣又可靠，還帶點油滑的魅力，演員的嗓音也非常好。 雖然外形方面缺少一些化學反應，但敘事和角色本身很有魅力，演員也把這些表現得很好

14. 很多人都是沒看劇就開罵... 具道圓角色很好！！鄭準元演技也很棒，為他應援

15. 等一下，原PO的本意是罵男演員嗎？ 那位演員做錯了什麼？ 評論區越看越無語

16. 有追劇就會知道，兩人非常般配，角色很有魅力，期待愛情線的後續發展

17. 這部劇很火耶kk一定會成功的。 高允貞超級漂亮。

出處：https://theqoo.net/hot/3697455822

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