本週大結局！孔明＆金珉河《我死的一週前》虐心羅曼史：明明是初戀卻變陰間使者，遲來的告白超催淚

由孔明、金珉河、鄭乾柱、吳宇里主演的《我死的一週前》全劇共有6集，目前播至第4集，播出後劇情和演員們的演技，也獲得不少好評！

《我死的一週前》改編自同名小說，講述攬圩（孔明 飾）和熙完（金珉河 飾）在高中時期互相暗戀，但是兩人的緣份因攬圩突然去世劃上休止符，熙完也從天真開朗的高中生變成對生活毫無慾望的年輕人。就在熙完死前一星期，她與作為「陰間使者」的攬圩再次相遇，熙完列出一份「遺願清單」，兩人在實現遺願過程中重拾往日情感。



最新公開的第3、4集真的超級催淚，攬圩終於向熙完吐露自己的心聲，攬圩：「我喜歡你～熙完！我喜歡你很久了，現在也很喜歡，對不起那麼晚才跟你說。我怎麼會討厭你，是因為想念你才來的，我好想你。」在世時來不及說的「我喜歡你」，令人心痛的告白再搭上兩人的眼淚，留下漫長的餘韻。



還有...攬圩的死因也被揭曉 ㅠㅠㅠㅠ 四位朋友一起去畢業旅行，沒想到就這樣發生憾事。熙完參加天文台的抽獎，熙完中獎後說要給攬圩送上「你能被叫鄭熙完的最後機會」，讓他去看流星雨並把告白信給他，但天文台卻突然發生氣爆事故。這場事故改變他們的命運，攬圩突然去世，讓熙完無法原諒自己。



這兩集播完後，讓網友表示：「金珉河演技瘋了，第一次看到這樣的眼淚演技」、「這結尾會怎麼寫啊？人都已經死掉了」、「看到攬圩哭了我也跟著哭了」、「這部真的好好看，不知道會如何首尾」、「情感的鋪陳很棒，演員們的演技太絕了」、「喜歡兩人的火花 嗚嗚嗚嗚」等等。

攬圩和熙完的時間所剩無幾，他們將遇到的特別人物，金志秀和鄭秀晶（Krystal）都將特別出演。而鄭秀晶和孔明曾一起合作過《河伯的新娘2017》，飛廉和武羅時隔多年再次合作，讓許多人相當期待！



剩下最後2集，熙完提議去完成攬圩最後的「遺願清單」，去看他的媽媽正淑（徐令姬 飾），面對媽媽攬圩會說什麼？熙完能否說出心裡話？才剛確認彼此心意的兩人的故事會如何結束？最後的遺願清單結束後，攬圩真的會離開熙完身邊嗎？香港觀眾今晚（17）可透過「Viu」觀看《我死的一週前》大結局，復活節長假期也可以在電視盡情享受「煲劇自由」。



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