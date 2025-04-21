姜有皙雙劇連發！《苦盡柑來遇見你》「青年銀明」低調吸粉，《機智住院醫生生活》呆萌「菜鳥醫生」再圈粉

tvN週末劇《機智住院醫生生活》日前迎來首播，演員姜有晳憑藉對鐘路律帝醫院婦產科第一年住院醫生「嚴在一」（JAY）的精彩演繹引發觀眾熱烈討論。

隨著《機智住院醫生生活》的開播，「嚴在一」這個角色擁有獨特的背景——他曾是只留下一首熱門歌曲的前偶像男團成員，後來轉行成為婦產科住院醫師。 他純真的熱情與正能量，為觀眾帶來了歡笑。



《機智住院醫生生活》開篇劇情中，「嚴在一」的醫院生活可謂狀況百出：從誤診患者病情到連環提問惹惱前輩，從工作漏洞頻出到自我懷疑，生動呈現了職場菜鳥的成長陣痛。 但角色並未停滯於挫折，隨著劇情發展，觀眾看到了他細心照料患者、努力減少失誤的轉變，姜有晳生動地詮釋了職場新人的喜怒哀樂，這種「不完美成長型」人設引發強烈共鳴。



看到此，觀眾們一定認出他也是Netflix剛剛落下帷幕的熱播劇《苦盡柑來遇見你》中的青年「銀明」，戲份不多，卻因為可圈可點的演技，給觀眾們留下的深刻的印象。



製作組透露：「姜有晳通過細膩的演技層次，將角色從青澀到成熟的變化過程演繹得極具說服力。」其兼具呆萌氣質與專業形象的視覺呈現，更被觀眾稱讚「與角色渾然天成」。 劇中既有令人捧腹的烏龍事件，又不乏溫暖治癒的醫療場景，首播即收穫「笑點與淚點齊飛」的好評。

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