徐玄玉澤演合作！《我奪走了男主的初夜》定檔6.11開啟跨次元愛戀，宣傳海報曖昧氛圍拉滿

KBS 2TV全新奇幻愛情劇《我奪走了男主的初夜》（《남주의 첫날밤을 가져버렸다》）正式官宣定檔6月11日！該劇由少女時代成員徐玄與2PM玉澤演領銜主演，講述現代女大學生意外穿越進小說世界，與冷面公爵上演跨越時空的禁忌之戀，未播先熱已引發全球劇迷熱議。

電視劇改編自Naver人氣網漫的《我奪走了公爵的初夜》，原作以歐洲宮廷為背景，新劇則將故事大舞台設定古時朝鮮，在了以「穿書+反套路」設定突圍，平凡女大學生「K」（徐玄飾）的靈魂意外附身於古風小說中的邊緣配角「車善彩」，卻因一場烏龍事件，直接「奪走」原著男主人公——王室宗親李燮（玉澤演 飾）的初夜。 這場跨越維度的蝴蝶效應，不僅顛覆小說原定劇情，更讓兩人陷入命運交纏的漩渦。

製作組釋出的首波海報中，徐玄與玉澤演身著華美韓服，前者撲向後者的懷中，眼神交鋒，曖昧張力呼之欲出，也暗示這段禁忌之戀將充滿戲劇性反轉。



劇中徐玄挑戰雙重身份：從現代女大學生到古代小透明配角，原本她打算繼承角色的兩班（貴族）身份，盡情享受幸福生活，沒想到意外睡了小說里的男主，由此展開驚險刺激的愛情故事，既要演繹穿越後的懵懂與掙扎，又需展現為改寫命運而主動出擊的成長弧光。



而玉澤演則化身王室宗親-慶城君，備受王的寵愛，他雖性格淡漠，但習得一身出色的武藝，被封為當代冷酷的頂級美男。 作為小說原男主，他兼具王室貴族的威嚴與隱秘的深情，與女主的關係從誤會到相互吸引，張力十足， 這種極端的反差勢必會讓觀眾愛上他。



此外，除了徐玄、玉澤演之外，還有權韓率、徐范俊、池慧元等新生代的演員加盟，製作組表示：「希望通過主角們跨越維度的愛情，呈現一場既浪漫又充滿幽默感的'蝴蝶效應'之旅，為觀眾帶來逃離日常的治癒幻想」。

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