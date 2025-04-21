姜有皙双剧连发！《苦尽柑来遇见你》「青年银明」低调吸粉，《机智住院医生生活》呆萌「菜鸟医生」再圈粉

tvN周末剧《机智住院医生生活》日前迎来首播，演员姜有晳凭藉对钟路律帝医院妇产科第一年住院医生「严在一」（JAY）的精彩演绎引发观众热烈讨论。

随著《机智住院医生生活》的开播，「严在一」这个角色拥有独特的背景——他曾是只留下一首热门歌曲的前偶像男团成员，后来转行成为妇产科住院医师。 他纯真的热情与正能量，为观众带来了欢笑。



《机智住院医生生活》开篇剧情中，「严在一」的医院生活可谓状况百出：从误诊患者病情到连环提问惹恼前辈，从工作漏洞频出到自我怀疑，生动呈现了职场菜鸟的成长阵痛。 但角色并未停滞於挫折，随著剧情发展，观众看到了他细心照料患者、努力减少失误的转变，姜有晳生动地诠释了职场新人的喜怒哀乐，这种「不完美成长型」人设引发强烈共鸣。



看到此，观众们一定认出他也是Netflix刚刚落下帷幕的热播剧《苦尽柑来遇见你》中的青年「银明」，戏份不多，却因为可圈可点的演技，给观众们留下的深刻的印象。



制作组透露：「姜有晳通过细腻的演技层次，将角色从青涩到成熟的变化过程演绎得极具说服力。」其兼具呆萌气质与专业形象的视觉呈现，更被观众称赞「与角色浑然天成」。 剧中既有令人捧腹的乌龙事件，又不乏温暖治愈的医疗场景，首播即收获「笑点与泪点齐飞」的好评。

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