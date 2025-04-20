【韩网热门】孩子之所以是孩子就是因为他们什么都不懂啊！一张照片引爆韩网千则评论

日前，韩国「theqoo」论坛上一篇名为「孩子之所以是孩子，是因为他们什么都不懂啊」的文章引爆网友围观和热议，将近10万人观看，留言超1200则。

有人将一名小朋友舌头舔上咖啡厅摆放面包的照片（影片）发布在了网路上，另一疑似是孩子父亲的网友写下了这段话：「作为孩子的爸爸，这样的文章太丑陋了。 孩子之所以是孩子，是因为他们什么都不懂啊。你们小时候难道从未闯过祸吗。孩子只是『哎唷，这个看起来很好吃！』单纯想尝尝味道，就伸出了舌头。 （蛋糕的）商品价值并没有下降。 孩子只是好奇蛋糕的味道罢了。 不能夸他『真是好奇心很重的小朋友啊』并抱抱他吗。 在少子化时代，这种对孩子们说三道四的野蛮文化正在破坏韩国的国家形象。」



韩国网友评论：

1. 有其父母必有其子，难怪孩子那副德性

2. 看你这样，孩子也可想而知...

3. 做错事就要指正啊ᄏᄏᄏᄏ 至於之后要不要包容或原谅那是另一回事

4. 都舔了还在那边说什么商品性。 做父母的既不想管教孩子又不愿负责，这也能算父母吗？

5. 不会去花钱买被别人舔过的食物吧ᄒᄒᄒᄒᄒ什么 还说商品性没掉

6. 孩子做错事应该要教育，总是一味包庇才会出问题，孩子可能不懂，但做父母的不能这样

7. 那你自己去买来吃吧， 为了孩子这点钱总能花吧？

8. 如果真的是你出钱买来吃再说这话我就认了

9. 应该是父母不知道吧？ 难道知道了还不管？ 以前的话不会拍影片上传，而是直接教育孩子或是告诉家长让他们管教

10. 就是像你这种烂家长，才让现在的孩子变这样的不是吗

11. 什么鬼话啊，被别人沾口水的东西怎么可能没损失商品性，光想就觉得恶

12. 讲什么呢？ 孩子可能会那样，但父母不可以

13. 什么鬼话，对孩子太纵容才会变得这么脆弱啊

14. 所以我只去有展示柜的面包店

15. 在这种情况下，总有人说「你小时候不也这样吗」、「孩子都这样长大」、「你以为你是自己长大的吗」之类的话。 但我真的活到现在都没见过这种孩子...... 这种东西是家庭教育自然会教的，我没这样、我弟弟妹妹妹也没这样。 把「小孩嘛理所当然」挂在嘴边的父母真的恶心，其实只是你们没好好教罢了

16. 小孩可能会犯错，父母应该要指出错误，让小孩以后不再犯，父母也要更细心照看，然后把那个面包的钱付掉就好了

17. 是为了让大家骂那对父母才拍的吗

18. 这就是小孩犯错时父母也要一起被责骂的理由

19. 就算犯罪也不会公开脸，结果舔个面包就把小孩脸曝光，全国一起进行人民审判，真的太诡异了

20. 你儿子是谁啊，怎么能说韩国国格都因他毁了ᄏᄏᄏ 你哪位啊？

21. 孩子可能不懂，但应该要教导他不能乱碰别人的东西，然后买下那个面包，这样才叫教育

22. 是装扮成爸爸还是真的？ 如果不是，怎么会讲出那种话？

23. 就算犯罪也不会公开脸，结果舔个面包就把小孩脸曝光，全国一起进行人民审判，真的太诡异了

原文：https://theqoo.net/square/3694273654

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