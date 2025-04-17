申沅昊PD大讚《機智住院醫生生活》高允貞：國小5年級男生聲音很灑脫，她最大的優勢就是「無表情演技」

日前，tvN新劇《機智住院醫生生活》在首爾中區舉行導演座談會，該劇創意總監申沅昊對女主角高允貞不吝讚美之詞。

這位曾打造「請回答」系列與「機智」系列的金牌製作人坦言：「選角過程是與導演、編劇共同完成的，他們的意見更具決定性。 但我始終堅信試鏡是發掘優秀演員最有效的方式，因此我們通過多方觀察逐步確定了方向。」



談及飾演住院醫師「吳怡瑛」的高允貞時，申沅昊眼中充滿驚喜：「最初因製作組高度關注而見面，原以為外形如此出眾的演員會自帶特定氣場，沒想到她展現出前所未有的率真本色。 她自己都說像國小五年級男生般說話，這讓我確信當角色特質與她本人結合時，必將迸發獨特魅力。」



在長達十分鐘的專訪中，申沅昊多次強調「全票通過」的選角結果：「高允貞擁有驚人的天賦，絕不僅限於外貌優勢。 她最強大的武器是『無表情演技』，這對演員而言是極高難度的挑戰。 她能精準駕馭情緒起伏，兼具敬業態度與不懈努力，既有豐厚潛力又具備持續成長空間。」這番評價令現場媒體與觀眾對這位新生代演員的表現倍增期待。



作為《機智醫生生活》衍生劇，《機智住院醫生生活》自4月12日首播便引發熱議，該劇聚焦五位懷揣理想的住院醫師，記錄他們從入職適應期到專業蛻變的成長歷程。 高允貞飾演的神經外科住院醫「吳怡瑛」因幹練形象與反差萌性格，在首周播出後已登上即時熱搜榜單。

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