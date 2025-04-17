金秀賢被法院追繳3800萬訴訟費，掀經紀公司財務危機：連清潔工都請不起，20代言全砍！陷金賽綸同類狀況！律師回應：假的

在輿論場消失多日的韓國頂流演員金秀賢今日（17日）重回韓網熱搜，近日因未繳納高達3800萬（韓幣，下同）的訴訟費用，遭首爾中央地方法院下達補繳命令，意外揭露其深陷多重財務危機的現狀。

據韓媒《News1》報導，首爾中央地院民事合議14庭2日對金秀賢方發出「印花稅與送達費補正命令」，揭露其針對已故演員金賽綸家屬及經紀公司代表提起的損害賠償訴訟中，未足額繳納法定費用。 該訴訟標的金額達120億，按比例推算需繳納的印花稅與送達費總計約3800萬。金秀賢方雖在16日提出延期繳納申請，但若未能在期限內補足，案件恐遭駁回。 （註：「補正」是指對訴訟程序或書面文件中的缺陷進行補充修正；「印紙稅」則是向法院提起訴訟時需繳納的法律費用，與訴訟請求金額成正比，當印紙稅繳納不足時，必須補繳不足部份。 ）



據熟悉金秀賢所屬公司Gold Medalist內情的M&A專家透露，這間年收百億韓元的「一人企劃社」已陷入流動性危機，不僅暫停與外部清潔公司的服務合約，連基本營運都出現困難。 業界人士分析，公司現有資金儲備根本無力應對後續可能爆發的數百億違約金。



目前最迫切的危機來自20支廣告全數中止衍生的220億違約金，更嚴峻的是金秀賢主演的Disney+新片《山寨人生》因故無限期延期上映，若最終取消發行，將觸發「數百億級」違約條款。 參照先前金賽綸酒駕案賠償模式，經紀公司須先代墊款項再向藝人追償，但以Gold Medalist現況恐難執行此程序，業界也在觀望其後續發展。



【根據韓網最新消息報導】

金秀賢方面的律師於17日對韓媒「韓國經濟」網表示：「印紙稅和送達費當然已經繳納，前一天提交的（補正期限）延長申請，是針對一般性的補正」，對相關報導表達了荒唐與無奈之感。

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