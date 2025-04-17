申沅昊PD大赞《机智住院医生生活》高允贞：国小5年级男生声音很洒脱，她最大的优势就是「无表情演技」

日前，tvN新剧《机智住院医生生活》在首尔中区举行导演座谈会，该剧创意总监申沅昊对女主角高允贞不吝赞美之词。

这位曾打造「请回答」系列与「机智」系列的金牌制作人坦言：「选角过程是与导演、编剧共同完成的，他们的意见更具决定性。 但我始终坚信试镜是发掘优秀演员最有效的方式，因此我们通过多方观察逐步确定了方向。」



谈及饰演住院医师「吴怡瑛」的高允贞时，申沅昊眼中充满惊喜：「最初因制作组高度关注而见面，原以为外形如此出众的演员会自带特定气场，没想到她展现出前所未有的率真本色。 她自己都说像国小五年级男生般说话，这让我确信当角色特质与她本人结合时，必将迸发独特魅力。」



在长达十分钟的专访中，申沅昊多次强调「全票通过」的选角结果：「高允贞拥有惊人的天赋，绝不仅限於外貌优势。 她最强大的武器是『无表情演技』，这对演员而言是极高难度的挑战。 她能精准驾驭情绪起伏，兼具敬业态度与不懈努力，既有丰厚潜力又具备持续成长空间。」这番评价令现场媒体与观众对这位新生代演员的表现倍增期待。



作为《机智医生生活》衍生剧，《机智住院医生生活》自4月12日首播便引发热议，该剧聚焦五位怀揣理想的住院医师，记录他们从入职适应期到专业蜕变的成长历程。 高允贞饰演的神经外科住院医「吴怡瑛」因干练形象与反差萌性格，在首周播出后已登上即时热搜榜单。

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