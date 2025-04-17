醉客機艙鬧事掀恐慌！羅PD一夫當關、化解危機，暖心安慰空服員被全網讚爆

4月16日曝光的空中驚魂事件，讓韓國「國民PD」羅瑛錫再度成為全民焦點。

據韓媒《SPOTV NEWS》獨家報導，這位《新西遊記》王牌製作人3月31日搭乘大韓航空某航班從濟州返回首爾金浦時，親身阻止了一起醉酒乘客引發的騷亂。 當時機艙內一名醉酒男子突然行為失控，羅PD毫不猶豫以身體阻擋其危險舉動，待事態平息後更主動慰問機組人員，全程展現沉穩風範。

這場高空義舉的曝光源自YouTube「十五夜」頻道內的評論區。 一位自稱目擊者的網友4月15日留言道：「親眼見證羅PD用身體保護乘務員，下機時還特別對機組說『辛苦了』」。 該網友因擔心剛開通IG的羅PD錯過私訊，選擇在擁有694萬訂閱者的頻道公開致謝，並承諾將持續記錄其善行。 留言迅速引發熱議，眾網友紛紛表示：「雖然羅PD有一點點藝人病，但完全不討厭，還莫名的搞笑，面相又很和善」、「太棒了」等。



機艙內的鬧事行為可能會引發重大事故，根據《航空保安法》，可處以三年以下有期徒刑或三千萬（韓幣，下同）以下的罰款。 在這樣可能引發更大騷動的情況下，羅暎錫PD以全身阻止醉漢的英勇行為，贏得了眾人的掌聲與稱讚。

事實上，這已是羅瑛錫今年第二次因善舉出圈。 4月初羅PD就和團隊成員們一起捐款，展現了善行義舉。 「Egg is Coming」捐出了5,000萬，羅PD與申沅昊、李宇貞、李明翰等四位代表創作者也共同追加了5,000萬，總共捐贈1億用於山火災後重建，被韓網封為「美談製造機」。

此外，羅PD 4月25日將攜《Biong Biong地球娛樂室》第三季回歸。 該季延續MZ一代的李恩智、OH MY GIRL MIMI、李泳知和IVE安兪真「女團特工隊」設定，製作組透露本季將挑戰更高難度的企劃。 隨著暖心事件發酵，節目未播先熱，預告片點擊量單日激增，見證國民PD的另類號召力。



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