韓國女團YOUNG POSSE首個香港Fan Concert Hip Hop風格勁吸粉絲 苦練雙語狂說「我愛你」

捧紅韓國傳奇組合水晶男孩、SS501、KARA及APRIL等的韓國娛樂公司DSP媒體，前年推出5人女團YOUNG POSSE，由5名成員Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun組成。YOUNG POSSE出道短短一年多，已經人氣急升，於世界各地進行巡迴演出。YOUNG POSSE近日首度來港，4月13日（星期日）假新蒲崗The Burrow舉行的《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》已經圓滿結束。

YOUNG POSSE昨晚（13日）首度在港開騷，吸引大批粉絲捧場。晚上6時，5名成員統一以型格紅色工人服造型登場，5名成員即用英語高呼「香港」，炒熱氣氛。她們一口氣獻唱3首歌曲《POSSE UP!》、《Loading…》及《ROTY》，帶來Hip Hop勁舞，全場粉絲即時起哄，還自發站起來應援，氣氛熱烈。接着成員逐一自我介紹，隊長Sunhye用廣東話說「你好」，Jieun則自稱「我是可愛的忙內」，粉絲即時歡呼回應。YOUNG POSSE表示終於來到香港，感到十分高興，透露一直想跟香港粉絲見面，又大讚現場氣氛非常好，讓她們心情更激動及緊張。

與粉絲互動 大派福利合照

演出期間加插粉絲互動環節，成員大手筆各自送出８張即影即有照片，繼而親自解答粉絲的問題，其中一條是「想對香港粉絲說的話」，成員們均有備而來，分別用廣東話及國語說出「我愛你」、「多謝你」及「我喜歡你」等等，還做出不同的心心手勢，粉絲均十分受落。成員Jiana透露小時候有學習過國語，但已不太記得，唯獨記得「蘋果」一詞，她說：「小時候我經常說『我是蘋果』，當時不知道意思。」獲隊友大讚她可愛。

隊長Sunhye生日 食蛋撻慶祝

另有粉絲問5名成員變成好朋友的方法，她們直言不只是好朋友，「我們是相愛的關係」，私下經常一起用膳，還自爆會互相錫錫。談到吃東西，Sunhye表示前一天（4月12日）是她21歲生日，在香港吃了蛋撻慶祝，全場粉絲隨即大合唱生日歌，隊友們也向Sunhye送抱，場面溫馨。成員不忘推介粉絲在演出完結後，以熱湯作宵夜，又大爆Jiana開騷前一直在後台吃零食，後者解釋因為香港的零食很好味。

舞功了得獲讚賞 到台下近距離接觸粉絲

演出尾聲YOUNG POSSE演唱了《Cold》、《Street Carol》、《Santa Claus Left Me No Goodz》，還帶來一段美式Hip Hop勁舞，掀起全晚高潮。她們表示能夠在香港開騷，感到很榮幸及幸福，今後會繼續努力，希望盡快再來香港跟粉絲見面。安歌時段，5名成員主動走到台下，與粉絲近距離接觸，她們再唱《POSSE UP!》及《ATE THAT》，結束約兩小時的香港粉絲演唱會。

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