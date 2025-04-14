大熱網漫《我獨自升級》動畫之後要拍真人版！韓網友推「6大男主人選」，車銀優、李到晛、李鍾碩呼聲高

《我獨自升級》是韓國網漫界久負盛名的大IP，動畫版不僅紅透亞洲，在北美的人氣也刷新歷代紀錄，討論度極高。 今年初Kakao娛樂已宣佈製作真人版劇集，網友對於男主人選紛紛給出推薦！

《我獨自升級》原著是Chugong創作的網路小說，講述覺醒超能力的人類與異次元魔物對抗的故事，先後在韓國和日本推出網路漫畫和動畫並在全球上架。 動畫版第二季於3月底完結，在北美串流動畫平台Crunchyroll綜合評分達到4.9，評價數更突破70萬，大幅超過《航海王》（61萬）、《鬼滅之刃》（59萬）、《咒術迴戰》（51萬）、《進擊的巨人》（36萬），有望成為新一代現象級大熱IP。



韓國大型綜合娛樂公司Kakao娛樂近年成功推出《現在撥打的電話》《苦盡柑來遇見你》《嬰兒轉運站》等高質量作品，今年1月21日透露已將《我獨自升級》真人版劇集提上日程，處於企劃開發和劇本製作階段。



原著男主角「成振宇」是一個原本弱到爆、實力只達最低水準E級的獵人，但因某種未知原因，在其他獵人「一旦覺醒就固定等級」的設定中獨自獲得了多次升級，悄悄成為世界頂尖獵人。 外形方面，也從一開始的矮小瘦弱逐漸變得高大健壯，散發出與眾不同的氣場。 所以，這一角色需要演員能夠同時展現弱小和強大兩種氣質，韓網友對於真人版給出6位有力人選！



很多人認為，單就長相和身材而言，最適合男主的毫無疑問是有「漫撕男」稱號的車銀優！車銀優近幾年把肌肉練得越來越大隻，跟成振宇的同步率相當高。不過也有人擔心車銀優的形象較為溫和，恐怕難以表現頂級獵人的壓迫性氣場。





李到晛也呼聲很高，他的面容乾淨銳利、年齡也與原著設定最貼近，曾主演《破墓》《五月的青春》等多部作品，演技很有保障：





李鍾碩獲得不少原著迷的青睞，在候選名單裡個子最高186cm，小編也很期待看到他時而迷茫脆弱時而殺氣騰騰的模樣XD：





崔宇植擁有一雙人畜無害狗狗眼，看起來溫和純真，與初期的成振宇十分適配。 如果看過他主演的《殺人者的難堪》便知，崔宇植詮釋起兇悍型角色也頗具潛力！



宋仲基憑藉穩定演技和娃娃臉獲得不少提名，也有人擔心原著裡的男主年齡設定是24歲，對於今年39歲的宋仲基而言或許有些勉強。



禹棹奐既能詮釋軟弱角色也能展現「冷都男」氣質，在《獵犬們》中的動作戲表現亦可圈可點，令人期待。



此外獲得提名的還有朴志訓、李洙赫、宋江、BTS防彈少年團柾國、SHINee珉豪等等，看來每個人心中都有自己的「成獵人」XD

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